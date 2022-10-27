В декабре запустят Starlink для транспортных средств

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска объявила, что услуга спутникового интернета Starlink for RVs с декабря 2022 года будет доступна для транспортных средств, обеспечивая доступ к сети во время движения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В то время как стандартный сервис Starlink использует спутниковую антенну SpaceX за 599 долларов, для использования Starlink во время движения нужна другая антенна, которая обойдется в 2500 долларов. Тариф остается неизменным – 135 долларов в месяц.

"Сетевые ресурсы потеряют приоритетность для пользователей Starlink for RVs по сравнению с другими службами Starlink, которые приводит к ухудшению качества обслуживания и снижению скорости в перегруженных районах и в часы пик", - говорится в технической документации компании.

То есть новые терминалы Starlink for RV станут более полезными для пользователей, которым связь нужна и во время движения, ведь при обычных терминалах им нужно было останавливаться, чтобы настроить доступ к спутниковому интернету. После начала движения связь могла прерываться.

В SpaceX заверили, что аппаратное обеспечение разработано таким образом, чтобы быть устойчивым к атмосферным воздействиям. Первоначально доступ к Starlink for RV получат только пользователи в северной Канаде и некоторых штатах Америки, вероятно, в дальнейшем география расширится.

Напомним, что ранее компания SpaceX обратилась в Миноборону США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.

Но впоследствии Маск заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.