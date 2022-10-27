В грудні запустять Starlink для транспортних засобів

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска оголосила, що послуга супутникового Інтернету Starlink for RVs з грудня 2022 рокубуде доступна для транспортних засобів, забезпечуючи доступ до мережі під час руху. Про це повідомила пресслужба компанії.

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У той час як стандартний сервіс Starlink для RV використовує супутникову антену SpaceX за 599 доларів, для використання Starlink під час руху потрібна інша антена, яка коштуватиме 2500 доларів. Тариф лишиться незмінним — 135 доларів на місяц.

"Мережеві ресурси втратять пріоритетність для користувачів Starlink for RVs порівняно з іншими службами Starlink, які призводить до погіршення якості обслуговування та зниження швидкості в перевантажених районах і в години пік", — йдеться в технічній документації до компанії.

Тобто, нові термінали Starlink for RV стануть більш корисними для користувачів, яким зв'язок потрібен і під час руху, адже при звичайних терміналів, їм потрібно було зупинятися, щоб налаштувати доступ до супутникового інтернету. Після початку руху зв'язок міг перериватися.

В SpaceX запевнили, що апаратне забезпечення розроблено таким чином, щоб бути стійким до атмосферних впливів. Спочатку доступ до Starlink for RV отримають лише користувачі у північній Канаді та деяких штатах Америки, ймовірно, в подальшому географія розшириться.

Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до Міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.

Але згодом він заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.