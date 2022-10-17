- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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В Starlink появится опция "пожертвования"
На платформе спутниковой связи Starlink (проект компании SpaceX) появится опция, через которую пользователи смогут делать донаты. Об этом 17 октября в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.
Соучредитель и генеральный директор компании Chipper Хам Серунджог обратился в Twitter к Маску, заявив, что был бы рад пожертвовать деньги Starlink, чтобы школы и больницы в Уганде получили доступ к спутниковой связи.
"Только что установил Starlink и очень поражен начальной скоростью и простотой настройки. Больше всего в восторге от его потенциала предоставления доступа к Интернету в отдаленных и сельских районах, где нет инфраструктуры. Я был бы рад задонатить $$ чтобы Starlink был доступен в школах и больницах в Уганде", - написал Серунджог, тегнув Маска.
Миллиардер ответил на предложение, спросив у пользователей, пожертвовали ли бы они деньги Starlink.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Затем он подтвердил, что такая функция появится на платформе, но не назвал сроки.
Напомним, что ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в Минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.
Но впоследствии он заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.