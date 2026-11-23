У Вінницькій області шукають покупця для виробничого комплексу, який об'єднує комбікормовий завод, елеваторну інфраструктуру та підприємство з переробки сої. Актив розташований у Гайсинському районі й виставлений на продаж за $2,5 млн.

Як пише Dilo, про це інформує Inventure.

Комплекс розрахований на повний цикл виробництва кормів: від приймання та зберігання зернової сировини до переробки сої, виготовлення білкових і олійних компонентів та випуску готових комбікормів.

Завод Bühler потужністю 12 тонн на годину

Основою виробничого майданчика є комбікормовий завод із обладнанням швейцарської компанії Bühler. Його ввели в експлуатацію у 2020 році, однак підприємство пропрацювало лише половину сезону. Згодом виробництво законсервували через призупинення птахівничого напряму бізнесу.

Заявлена потужність заводу становить 12 тонн комбікорму на годину. Виробнича система обладнана місткостями для зберігання сировини та готової продукції: шістьма резервуарами для зернових компонентів і чотирма для готового корму, кожен об'ємом 15 тонн.

Також передбачені ємності для олії - приймальна на 10 куб. м і проміжна на 1 куб. м. Для подачі олії до змішувача встановлені дві форсунки виробництва Bühler.

За інформацією продавця, завод можна використовувати для забезпечення кормами птахівничих і тваринницьких господарств або організувати комерційне виробництво для зовнішніх замовників. Водночас для повноцінної роботи лінії необхідно додатково встановити гранулятор.

Елеватор, зерносушарка та очисне обладнання

Другий важливий компонент комплексу - силосний елеватор загальною місткістю 11 тис. тонн. Він призначений для приймання, транспортування та зберігання зернових і олійних культур.

Для переміщення сировини передбачені норії та транспортери. На території також є двомодульна зерносушарка SUKUP і зерноочисне обладнання.

Продуктивність сушарки залежить від виду культури та рівня її вологості. За даними оголошення, вона може обробляти до 30 тонн кукурудзи на годину, близько 20 тонн пшениці та соняшнику, а також 15–20 тонн сої або ріпаку.

Зерноочисний комплекс представлений обладнанням БЦС і МПО. Його продуктивність, залежно від культури, сягає 35 тонн на годину.

Наявність власного елеватора та сушильних потужностей дає змогу формувати запаси сировини для комбікормового виробництва, готувати зерно до переробки та зменшувати потребу в сторонніх послугах зі зберігання.

Цех переробки сої BRONTO

До складу активу також входить цех переробки соєвих бобів з обладнанням українського виробника "Черкасиелеватормаш" під брендом BRONTO.

Виробництво оснащене двома лініями 2020 та 2021 років випуску. За інформацією продавця, обладнання майже не використовували. Номінальна потужність цеху становить до двох тонн на годину, а фактична добова продуктивність переробки — 22–23 тонни сої.

Залежно від олійності сировини підприємство може виробляти 3,5–4 тонни соєвої олії на добу.

До складу обладнання входять два олійні преси ОР-1000, два екструдери Е-1000, охолоджувальний барабан, гвинтові живильники та чотири технологічні ємності об'ємом по три кубометри. Для зберігання готової продукції передбачені резервуар для соєвої олії на 75 куб. м і накопичувальна ємність для соєвого шроту місткістю 20 тонн.

Переробка сої дає змогу отримувати білкові та олійні компоненти, які можна використовувати у виробництві комбікормів. Таким чином, комплекс має можливість самостійно забезпечувати частину потреб комбікормового заводу в інгредієнтах.

Скільки коштує виробничий комплекс

Власник пропонує продати 100% бізнесу за $2,5 млн. Ціну сформували з урахуванням вартості трьох основних складових.

Найбільшу частину становить комбікормовий завод Bühler потужністю 12 тонн на годину, який оцінили у $1,2 млн. Елеваторний комплекс місткістю 11 тис. тонн разом із зерносушаркою коштує $1,1 млн. Ще $300 тис. припадає на цех переробки сої BRONTO.

Поєднання цих активів дає змогу організувати виробництво з кількома технологічними напрямами: зберігання та підготовка зерна, переробка сої й виготовлення готових кормових сумішей.

Водночас потенційному покупцеві варто врахувати, що комбікормовий завод був законсервований після нетривалої експлуатації, а для завершення виробничої лінії необхідно встановити гранулятор. Технічний стан обладнання, фактичну продуктивність і обсяг необхідних додаткових інвестицій слід перевіряти під час оцінки активу.

Нагадаємо, підземні заводи можуть стати новим бізнесом для українських девелоперів. Уряд спростив залучення приватних інвестицій у захищені виробництва, які можна продавати або здавати в оренду виробникам зброї.Такі об'єкти коштують дорожче за наземні, а повернення вкладень може тривати понад десятиліття. Тому інвесторам потрібна впевненість, що підприємства матимуть замовлення й зможуть роками оплачувати оренду.