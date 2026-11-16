Завод під землею: скільки коштує захистити оборонне виробництво і хто готовий за це платити

Підземні заводи можуть стати новим бізнесом для українських девелоперів. Уряд спростив залучення приватних інвестицій у захищені виробництва, які можна продавати або здавати в оренду виробникам зброї.Такі об'єкти коштують дорожче за наземні, а повернення вкладень може тривати понад десятиліття. Тому інвесторам потрібна впевненість, що підприємства матимуть замовлення й зможуть роками оплачувати оренду.

Dilo проаналізувало, які захищені об'єкти вже створювали в Україні, скільки коштує перенести виробництво під землю, як це впливає на ціну зброї та хто готовий фінансувати будівництво.

Що уряд відкрив для приватного капіталу

За новим механізмом замовником будівництва може бути юридична особа, яка сама не виробляє зброю. Вона фінансує об'єкт, а потім продає або здає його підприємству ОПК. Строки будівництва, умови використання та передачі сторони визначають договором.

У роз'ясненні від 12 листопада Міноборони уточнило важливу для девелоперів умову. Для участі в механізмі достатньо передати оборонному підприємству щонайменше 25% загальної площі об'єкта. Решту можна використовувати для власних комерційних проєктів відповідно до законодавства та режиму об'єкта. Це дозволяє поєднати оборонне замовлення з іншими джерелами орендного доходу.

Підприємство, з яким укладають договір, має відповідати встановленим критеріям. Зокрема, механізм доступний для співпраці з резидентами Defence City, виконавцями державних оборонних контрактів та визначеними Міноборони критично важливими підприємствами.

Водночас держава прямо залишає комерційний ризик інвестору. Постанова №1494 не встановлює обов'язку Міноборони викупити об'єкт або компенсувати витрати девелопера. Участь у механізмі також сама по собі не надає забудовнику податкових пільг резидента Defence City.

Від прихованих цехів до спільних заводів

Пошук захищених виробничих площ розпочався задовго до жовтневого рішення. У грудні 2023 року журналісти EL PAÍS відвідали приховане виробництво "Метінвесту" в центральній Україні. У репортажі описували дефіцит безпечних приміщень і загрозу для промисловості навіть далеко від фронту. Тоді одним із головних способів збереження виробництва залишалися приховування та розосередження.

У вересні 2024 року Володимир Зеленський вже публічно повідомив про створення підземних заводів із виробництва зброї. У листопаді 2025 року уряд затвердив постанову №1494 про спрощене будівництво для ОПК, яку розширили восени 2026 року.

Один із названих корпоративних проєктів — партнерство українського виробника "Генерал Черешня" та хорватської ORQA. У квітні 2026 року компанія оголосила про спільне підземне виробництво компонентів в Україні. Паралельно партнери розгортають виробництво у Хорватії. У жовтні керівник ORQA Срджан Ковачевич розповідав Business Insider про будівництво українського об'єкта. Цей приклад підтверджує інтерес промислового партнера до захищеної інфраструктури, хоча оприлюдненого кошторису заводу немає.

В Україні є й завершені підземні об'єкти з відомим бюджетом. У інтерв'ю Dilo у вересні 2024 року операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко назвав вартість підземного шпиталю — 20 млн грн. Значну частину бюджету становило обладнання. Для інвестора це показує, чому загальну ціну готового об'єкта потрібно розкладати на конструкції, інженерію та спеціальне оснащення.

За що доведеться доплачувати

Для попередньої оцінки доступні розрахунки споріднених промислових об'єктів. У дослідженні Forbes Ukraine про підземні склади наземне будівництво оцінюється приблизно у $1 000–1 300 за м² без землі та зовнішніх інженерних мереж. Підземний варіант може коштувати у 2,5–3 рази дорожче. Будівельна компанія Rauta повідомляла про три запити на розрахунок таких об'єктів у вересні 2026 року.

У коментарі The Page "Метінвест" назвав інший діапазон для підземних споруд за однакового функціоналу — подорожчання у 1,5–2,5 раза. Основні додаткові витрати пов'язані із земляними роботами, гідроізоляцією та посиленими конструкціями. Різниця між оцінками пояснює, чому єдиного тарифу на "захищений квадратний метр" немає.

У виробничому приміщенні до кошторису додаються вимоги технологічного процесу. Вентиляція, осушення, пожежна безпека, евакуація, електропостачання та ремонтопридатність впливають і на будівництво, і на подальше утримання. Для великого підземного об'єкта саме інженерія стає одним із головних обмежень.

Для фінансової моделі Dilo взяло умовну площу 5 тис. м², бюджет наземного приміщення $5 млн, підземного — $15 млн. Отже, додаткові капітальні витрати становлять $10 млн. Це сценарій нерухомості на основі опублікованих цінових орієнтирів. Землю, зовнішні мережі й виробниче обладнання потрібно рахувати окремо, а склад інженерних систем — уточнювати під конкретне виробництво.

Яку оренду має приносити підземний цех

Припустімо, що з 5 тис. м² постійно зайняті орендарями 90% площ, а річні витрати власника на утримання становлять $300 тис., або 2% капітальних вкладень. За цих припущень економіка об'єкта за $15 млн виглядає так.

Розрахунок Dilo. Показники наведені у незмінних цінах, до податків, воєнного страхування та обслуговування кредиту. Строк будівництва додається до періоду повернення інвестицій.

При ставці $30 операційна дохідність об'єкта становить 8,8% вкладеного капіталу на рік. Щоб отримувати 12% за тих самих умов, власнику потрібна орендна ставка приблизно $39 за м² на місяць.Для виробника оренда дозволяє отримати захищене приміщення без одноразової оплати всього будівництва.

Девелопер натомість бере на себе початкові витрати й повертає їх через платежі протягом багатьох років. Нижча орендна ставка можлива, якщо частину капіталу покриває грант, інвестор погоджується на меншу дохідність або об'єкт має інші стабільні джерела доходу.

Як захист вплине на ціну зброї

У тій самій моделі перехід від наземної оренди по $10 до підземної по $30 за м² збільшує платежі виробника на $1,08 млн на рік за зайняті 4 500 м². Якщо підприємство випускає 120 тис. однакових виробів на рік, додаткова оренда становитиме $9 на одиницю. При випуску 40 тис. виробів — уже $27. Для умовного виробу з початковою ціною $500 це відповідно 1,8% та 5,4%. Додаткові витрати на роботу підземної інженерії розраховуються окремо.

Тому ціну захисту визначає також завантаження виробництва. Підприємство продовжує платити за приміщення навіть тоді, коли між оборонними контрактами виникає пауза. У розмовах з керівниками галузевих асоціацій "Оборонка" фіксувала цю проблему ще на початку 2026 року — короткі замовлення та невизначеність наступного контракту стримують довгострокові інвестиції.

Водночас захищене виробництво може зменшувати втрати обладнання та простої після атак. Для конкретного заводу орендну надбавку потрібно зіставляти з вартістю цих ризиків і можливістю стабільно виконувати замовлення.

Хто вже дає гроші й на яких умовах

Промислові партнери мають найочевиднішу мотивацію вкладатися в захист. Для виробника компонентів на кшталт ORQA важливі збереження технологій, персоналу й доступ до продукції спільного підприємства. Такий інвестор отримує економічний результат від виробництва всередині об'єкта.

Банківське фінансування галузі також уже має конкретні приклади. У липні 2026 року Акордбанк повідомив про фінансування "Генерала Черешні" на $5 млн для розширення виробництва та виконання нових контрактів. Розподіл цієї суми на будівництво підземного заводу банк не розкрив.

У межах програми пільгового кредитування ОПК укладено 211 договорів на загальну суму понад 12,5 млрд грн, за даними Міноборони на 14 жовтня. На інвестиційні проєкти підприємства можуть залучати до 500 млн грн строком до п'яти років. Компенсаційна ставка для інвестиційних кредитів становить до 5% річних.

Серед уповноважених банків програми — Ощадбанк, Укрексімбанк, ПУМБ та Укргазбанк. Програма орієнтована на підприємства, визначені критично важливими у сфері ОПК. Для девелопера, який лише будує нерухомість, доступ до такого фінансування потребує окремої перевірки умов.

П'ятирічний кредит при цьому потрібно повертати швидше, ніж окупається об'єкт у базовому сценарії. Різницю мають покривати власний капітал, інші доходи позичальника або довше фінансування.

Венчурні фонди теж інвестують в українську оборонку, як показало дослідження Dilo про приватний капітал у defence tech. Проте їхній дохід зазвичай пов'язаний зі зростанням вартості технологічної компанії. Для орендного об'єкта потрібен інвестор, готовий отримувати регулярні платежі та утримувати нерухомість багато років.

Який контракт переконає інвестора

Мінімальний строк користування за спрощеним механізмом — один рік. Підприємство ОПК також має право вимагати його продовження до завершення воєнного стану, пояснює Міноборони. Для окупності за 8 або 11 років інвестору потрібні значно довші зобов'язання щодо платежів.

У базовому сценарії орендарі мають приносити власнику $1,62 млн на рік. Саме здатність забезпечувати цей потік буде предметом оцінки банку та інвестора. Їм потрібні погоджений строк оренди, мінімальний гарантований платіж, правила індексації, умови дострокового виходу та розподіл витрат у разі пошкодження.

З боку виробника таку угоду підтримуватимуть багаторічні оборонні замовлення, передоплата або фінансово спроможний промисловий партнер. Джерелом попиту можуть бути й закупівлі союзників через "данську модель", за якою партнери оплачують українську зброю. Для фінансування будівлі важливий строк конкретного замовлення та його здатність забезпечити орендні платежі.

Якщо ж виробник має контракт лише до кінця року, девелопер фактично бере на себе ризик майбутнього державного попиту. За це він вимагатиме вищої дохідності або додаткового забезпечення.

Скільки може коштувати мережа захищених виробництв

Масштаб можливих вкладень можна оцінити за тією самою моделлю об'єкта на 5 тис. м².

Сценарний розрахунок Dilo. Кількість об'єктів є припущенням. Оцінка стосується нерухомості без землі, зовнішніх мереж і виробничого обладнання.

Отже, програма навіть на 20 середніх майданчиків потребуватиме сотень мільйонів доларів. Початкові вкладення можуть розподілити між державою, виробниками, девелоперами, банками й партнерами України. Надалі приватний капітал повертатиметься через оренду, а виробник включатиме ці витрати в економіку оборонних контрактів.

Для запуску цього ринку потрібні замовлення, які дозволять платити за захищені площі протягом строку їхньої окупності. Уряд уже спростив шлях до будівництва. Обсяг інвестицій визначатиме те, наскільки довгий і передбачуваний дохід зможуть запропонувати орендарі та покупці зброї.