Завод под землей: сколько стоит защитить оборонное производство и кто готов за это платить

Подземные заводы могут стать новым бизнесом для украинских девелоперов. Правительство упростило привлечение частных инвестиций в защищенные производства, которые можно продавать или сдавать в аренду производителям оружия. Такие объекты стоят дороже наземных, а возврат вложений может продолжаться более десяти лет. Поэтому инвесторам нужна уверенность, что у предприятия будут заказы и смогут годами оплачивать аренду.

Dilo проанализировало, какие защищенные объекты уже создавали в Украине, сколько стоит перенести производство под землю, как это влияет на оружейную цену и кто готов финансировать строительство.

Что правительство открыло для частного капитала

По новому механизму заказчиком строительства может быть юридическое лицо, которое само не производит оружие. Она финансирует объект, а затем продает или сдает его предприятию ОПК. Сроки стройки, условия использования и передачи стороны определяют контрактом.

В разъяснении от 12 ноября Минобороны уточнило важное для девелоперов условие. Для участия в механизме достаточно передать оборонному предприятию не менее 25% от общей площади объекта. Остальные можно использовать для собственных коммерческих проектов в соответствии с законодательством и режимом объекта. Это позволяет совместить оборонный заказ с другими источниками арендного дохода.

Предприятие, по которому заключают договор, должно соответствовать установленным критериям. В частности, механизм доступен для сотрудничества с резидентами Defence City, исполнителями государственных оборонных контрактов и определенными Минобороны критически важными предприятиями.

В то же время, государство прямо оставляет коммерческий риск инвестору. Постановление №1494 не устанавливает обязанности Минобороны выкупить объект или компенсировать расходы девелопера. Участие в механизме также само по себе не дает застройщику налоговых льгот резидента Defence City.

От скрытых цехов до совместных заводов

Поиск защищенных производственных площадей начался задолго до октябрьского решения. В декабре 2023 года журналисты EL PAÍS посетили скрытое производство "Метинвеста" в центральной Украине. В репортаже описывали дефицит безопасных помещений и угрозу промышленности даже вдали от фронта. Тогда одним из главных способов сохранения производства оставалось сокрытие и рассредоточение.

В сентябре 2024 Владимир Зеленский уже публично сообщил о создании подземных заводов по производству оружия. В ноябре 2025 года правительство утвердило постановление №1494 об упрощенном строительстве для ОПК, которое было расширено осенью 2026 года.

Один из названных корпоративных проектов – партнерство украинского производителя "Генерал Черешня" и хорватской ORQA. В апреле 2026 года компания объявила о совместном подземном производстве компонентов в Украине. Параллельно партнеры разворачивают производство в Хорватии. В октябре руководитель ORQA Срджан Ковачевич рассказывал Business Insider о строительстве украинского объекта . Этот пример подтверждает интерес промышленного партнера к защищенной инфраструктуре, хотя обнародованной сметы завода нет.

В Украине и завершены подземные объекты с известным бюджетом. В интервью Dilo в сентябре 2024 года операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко назвал стоимость подземного госпиталя - 20 млн грн. Значительную часть бюджета составило оборудование. Для инвестора это показывает, почему общую цену готового объекта нужно разлагать на конструкции, инженерию и специальную оснастку.

За что придется доплачивать

Для предварительной оценки доступны расчеты родственных промышленных объектов. В Исследование Forbes Ukraine о подземных складах наземное строительство оценивается примерно в $1 000–1 300 за м² без земли и внешних инженерных сетей. Подземный вариант может стоить в 2,5–3 раза дороже. Строительная компания Rauta сообщала о трех запросах на расчет таких объектов в сентябре 2026 года.

В комментарии The Page "Метинвест" назвал другой диапазон для подземных сооружений при одинаковом функционале - подорожание в 1,5-2,5 раза. Основные дополнительные затраты связаны с земляными работами, гидроизоляцией и усиленными конструкциями. Разница между оценками объясняет, почему единого тарифа на "защищенный квадратный метр" нет.

В производственном помещении к смете прилагаются требования технологического процесса. Вентиляция, осушка, пожарная безопасность, эвакуация, электроснабжение и ремонтопригодность влияют и на строительство, и на дальнейшее содержание. Для большого подземного объекта именно инженерия становится одним из основных ограничений.

Для финансовой модели Dilo взяло условную площадь 5 тыс. м² , бюджет наземного помещения $5 млн , подземного — $15 млн . Следовательно, дополнительные капитальные затраты составляют $10 млн . Это сценарий недвижимости на основе опубликованных ценовых ориентиров. Землю, внешние сети и производственное оборудование нужно считать отдельно, а состав инженерных систем уточнять под конкретное производство.

Какую аренду должен приносить подземный цех

Предположим, что из 5 тыс. м² постоянно заняты арендаторами 90% площадей, а годовые расходы владельца на содержание составляют $300 тыс., или 2% капитальных вложений. При этих предположениях экономика объекта за $15 млн выглядит следующим образом.

Расчёт Dilo. Показатели приведены в неизменных ценах, к налогам, военному страхованию и обслуживанию кредита. Срок строительства прибавляется к периоду возврата инвестиций.

При ставке $30 операционная доходность объекта составляет 8,8% вложенного капитала в год. Чтобы получать 12% при тех же условиях, владельцу нужна арендная ставка примерно $39 за м² в месяц . Для производителя аренда позволяет получить защищенное помещение без единовременной оплаты всего строительства.

Девелопер же берет на себя первоначальные расходы и возвращает их через платежи в течение многих лет. Более низкая арендная ставка возможна, если часть капитала покрывает грант, инвестор соглашается на меньшую доходность или объект имеет другие стабильные источники дохода.

Как защита повлияет на цену оружия

В той же модели переход от наземной аренды по $10 к подземной по $30 за м² увеличивает платежи производителя на $1,08 млн в год за занятые 4 500 м². Если предприятие выпускает 120 тыс. одинаковых изделий в год, дополнительная аренда будет составлять $9 на единицу . При выпуске 40 тыс. изделий уже $27 . Для условного изделия с начальной ценой $500 это соответственно 1,8% и 5,4%. Дополнительные расходы по работе подземной инженерии рассчитываются отдельно.

Поэтому цену защиты определяет загрузка производства. Предприятие продолжает платить за помещение, даже если между оборонными контрактами возникает пауза. В разговорах с руководителями отраслевых ассоциаций "Оборонка" фиксировала эту проблему еще в начале 2026 года - короткие заказы и неопределенность следующего контракта сдерживают долгосрочные инвестиции.

В то же время, защищенное производство может уменьшать потери оборудования и простои после атак. Для конкретного завода арендную надбавку следует сопоставлять со стоимостью этих рисков и возможностью стабильно выполнять заказы.

Кто уже дает деньги и на каких условиях

Промышленные партнеры имеют наиболее очевидную мотивацию вкладываться в защиту. Для производителя компонентов типа ORQA важны сохранение технологий, персонала и доступ к продукции совместного предприятия. Такой инвестор получает экономический результат от производства внутри объекта.

Банковское финансирование отрасли также уже имеет конкретные примеры. В июле 2026 года Аккордбанк сообщил о финансировании "Генерала Черешни" на $5 млн для расширения производства и выполнения новых контрактов. Распределение этой суммы на строительство подземного завода банк не раскрыл.

В рамках программы льготного кредитования ОПК заключено 211 договоров на общую сумму более 12,5 млрд грн, по данным Минобороны на 14 октября. На инвестиционные проекты предприятия могут привлекать до 500 млн. грн. сроком до пяти лет. Компенсационная ставка для инвестиционных кредитов составляет до 5% годовых.

Среди уполномоченных банков программы - Сбербанк, Укрэксимбанк, ПУМБ и Укргазбанк. Программа ориентирована на предприятия, определяемые критически важными в сфере ОПК. Для девелопера, только строящего недвижимость, доступ к такому финансированию требует отдельной проверки условий.

Пятилетний кредит при этом нужно возвращать быстрее, чем окупаемый объект в базовом сценарии. Разницу должны покрывать собственный капитал, другие доходы заемщика или более длительное финансирование.

Венчурные фонды тоже инвестируют в украинскую оборонку, как показало исследование Dilo о частном капитале в defence tech . Однако их доход обычно связан с ростом стоимости технологической компании. Для арендного объекта требуется инвестор, готовый получать регулярные платежи и удерживать недвижимость много лет.

Какой контракт убедит инвестора

Минимальный срок пользования по упрощенному механизму – один год. Предприятие ОПК также имеет право потребовать его продления до завершения военного положения, объясняет Минобороны . Для окупаемости за 8 или 11 лет инвестору требуются гораздо более долгие обязательства по платежам.

В базовом сценарии арендаторы должны приносить владельцу $1,62 млн. в год. Именно способность снабжать этот поток будет предметом оценки банка и инвестора. Им нужны согласованный срок аренды, минимальный гарантированный платеж, правила индексации, условия досрочного выхода и распределение расходов при повреждении.

Со стороны производителя такое соглашение будет поддерживать многолетние оборонные заказы, предоплата или финансово состоятельный промышленный партнер. Источником спроса могут быть и закупки союзников через " датскую модель ", по которой партнеры оплачивают украинское оружие. Для финансирования строения важен срок конкретного заказа и его способность обеспечить арендные платежи.

Если же производитель имеет договор только до конца года, девелопер практически берет на себя риск грядущего государственного спроса. За это он потребует более высокой доходности или дополнительного обеспечения.

Сколько может стоить сеть защищенных производств

Масштаб возможных вложений можно оценить по той же модели объекта на 5 тыс. м².

Сценарный расчет Dilo. Количество объектов является предположением. Оценка касается недвижимости без земли, наружных сетей и производственного оборудования.

Итак, программа даже на 20 средних площадок потребует сотен миллионов долларов. Первоначальные вложения могут быть разделены между государством, производителями, девелоперами, банками и партнерами Украины. В дальнейшем частный капитал будет возвращаться через аренду, а производитель будет включать эти расходы в экономику оборонных контрактов.

Для запуска этого рынка требуются заказы, позволяющие платить за защищенные площади в течение срока их окупаемости. Правительство уже упростило путь к строительству. Объем инвестиций будет определять то, насколько длинный и предполагаемый доход смогут предложить арендаторы и покупатели оружия.