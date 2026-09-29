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Новости
Дата публикации

Дания выделяет 250 миллионов евро: объявлен новый пакет военной помощи Украине

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Дания направила дополнительные 80 млн крон для устойчивости Украины

Дания подготовила 31 пакет военной поддержки Украины общей стоимостью 250 миллионов евро.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховной Рады.

Председатель ВР Руслан Стефанчук провел встречу с Председателем Фолькетинга Королевства Дания Сереном Геле, подтвердившим оказание помощи.

Серен Геле выразил искренние соболезнования семьям погибших в результате недавних массированных российских атак и заверил, что датский парламент продолжит неуклонно поддерживать Украину.

Со своей стороны, украинский спикер поблагодарил датскую сторону за последовательную помощь.

"Благодарен этой последовательностью и готовностью в дальнейшем развивать "датскую модель", сотрудничество в сфере оборонного производства и новых технологий. Особенно ценю этот визит во время, когда россия наращивает удары по украинским городам", — подчеркнул Стефанчук.

Отдельное внимание в ходе переговоров стороны уделили развитию современных оборонных технологий и совместному производству вооружений в рамках успешной "датской модели".

Напомним, в июне Украина и Дания договорились о расширении оборонного партнерства по нескольким стратегическим направлениям. Ключевыми темами взаимодействия станут развитие программы Drone Deal, разработка решений против баллистических угроз и привлечение европейских ресурсов для фронта.

Автор:
Татьяна Бессараб

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