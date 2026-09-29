Спрос бизнеса на подключение к газу резко возрос в 2026 году

ООО "Газораспределительные сети Украины" в 2026 году получило более 2,3 тыс. обращений от бизнеса о присоединении к газовым сетям, реконструкции объектов и других строительных работ. Это примерно столько же, сколько компания получила всего за два предыдущих года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения председателя правления "Газораспределительных сетей Украины" Людмилы Киндер.

Из полученных в этом году обращений более 1,2 тыс. присоединений уже выполнено, остальные проекты находятся на разных стадиях реализации.

Всего с 2024 года "Газсети" получили около 4,6 тыс. обращений от бизнеса. Речь идет о производственных и коммерческих объектах, расширении предприятий, запуске новых мощностей и котельных.

Бизнес наращивает газовую генерацию

Отдельным направлением Киндер назвала подключение объектов газовой генерации – когенерационных, газопоршневых и газотурбинных установок, а также газовых генераторов.

Такие установки позволяют предприятиям и общинам производить электроэнергию ближе к месту потребления и уменьшать зависимость от централизованной генерации в условиях российских атак на энергосистему.

В Украине уже работает около 1,8 ГВт распределенной газовой генерации.

Напомним, недавно стало известно, что группе "Нафтогаз" планируют передать более 240 МВт газовой генерации Оператора ГТС Украины. Это должно позволить сохранить эти мощности в работе после завершения временного режима, который дает ОГТСУ право производить электроэнергию из природного газа.