"Нафтогазу" планируют передать более 240 МВт газовой генерации ОГТСУ

Правительство утвердило план обособления газовой генерации от "Оператора ГТС Украины". Для этих активов создадут отдельную государственную компанию, которую в дальнейшем планируют передать "Нафтогазу". По оценке ExPro, речь идет о девяти установках общей мощностью более 240 МВт — крупнейшем парке газовой генерации в Украине.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на ExPro .

Новое общество будет создано путем выделения части имущества, прав и обязательств ОГТСУ, связанных с производством электроэнергии.

До 31 октября оператор должен провести инвентаризацию соответствующих активов и их независимую оценку. Зарегистрировать новую компанию планируют по 30 ноября.

После этого ему должны передать государственное имущество, которое используется для производства электроэнергии и больше не нужно для транспортировки газа.

К концу 2026 года новая компания также должна стать правопреемником ОГТСУ по договорам, необходимым для работы генерирующих установок.

Когда генерация может перейти в "Нафтогаз"

Следующим этапом станет передача самой компании группе "Нафтогаз". Проект соответствующего решения правительства должен подготовить к 31 января 2027 года.

Речь идет о передаче "Нафтогаза" 100% акций или долей вновь общества.

Необходимость реорганизации связана с тем, что ОГТСУ получил право производить электроэнергию из природного газа как временную меру на фоне дефицита мощностей после российских атак. Это право действует только до 1 января 2027 года.

Обособление генерации позволит сохранить эти мощности в работе после завершения временного режима, не совмещая производство электроэнергии с основной деятельностью оператора – транспортировкой газа.

По оценке ExPro, ОГТСУ имеет девять газовых генерирующих установок в шести областях общей мощностью более 240 МВт. Для сравнения, группа "Нефтегаз" имеет семь установок на 51,6 МВт.

Напомним, в Украине уже работает около 1,8 ГВт распределенной газовой генерации, а государственные энергокомпании продолжают наращивать такие мощности. В частности, входящая в группу "Нафтогаз" "Укрнафта" планировала реализовать проекты газопоршневой и газотурбинной генерации общей мощностью сотни мегаватт.