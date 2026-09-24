"Нафтогазу" планують передати понад 240 МВт газової генерації ОГТСУ

Уряд затвердив план відокремлення газової генерації від "Оператора ГТС України". Для цих активів створять окрему державну компанію, яку надалі планують передати "Нафтогазу". За оцінкою ExPro, йдеться про дев'ять установок загальною потужністю понад 240 МВт — найбільший парк газової генерації в Україні.

Про це інформує Dilo з посиланням на ExPro.

Нове товариство створять шляхом виділення частини майна, прав та зобов'язань ОГТСУ, пов'язаних із виробництвом електроенергії.

До 31 жовтня оператор має провести інвентаризацію відповідних активів та їх незалежну оцінку. Зареєструвати нову компанію планують до 30 листопада.

Після цього їй мають передати державне майно, яке використовується для виробництва електроенергії та більше не потрібне для транспортування газу.

До кінця 2026 року нова компанія також має стати правонаступником ОГТСУ за договорами, необхідними для роботи генерувальних установок.

Коли генерація може перейти до "Нафтогазу"

Наступним етапом стане передача самої компанії групі "Нафтогаз". Проєкт відповідного рішення уряду мають підготувати до 31 січня 2027 року.

Йдеться про передачу "Нафтогазу" 100% акцій або часток новоствореного товариства.

Необхідність реорганізації пов'язана з тим, що ОГТСУ отримав право виробляти електроенергію з природного газу як тимчасовий захід на тлі дефіциту потужностей після російських атак. Це право діє лише до 1 січня 2027 року.

Відокремлення генерації дозволить зберегти ці потужності в роботі після завершення тимчасового режиму, не поєднуючи виробництво електроенергії з основною діяльністю оператора — транспортуванням газу.

За оцінкою ExPro, ОГТСУ наразі має дев'ять газових генерувальних установок у шести областях загальною потужністю понад 240 МВт. Для порівняння, група "Нафтогаз" має сім установок на 51,6 МВт.

Нагадаємо, в Україні вже працює близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації, а державні енергокомпанії продовжують нарощувати такі потужності. Зокрема, "Укрнафта", яка входить до групи "Нафтогаз", планувала реалізувати проєкти газопоршневої та газотурбінної генерації загальною потужністю сотні мегават.