В Україні до мереж підключили вже понад 642 МВт газової генерації: в яких регіонах найбільше

Станом на початок вересня в Україні до мереж підключили 642,4 МВт розподіленої газової генерації. З них 587 МВт припадає на регіони, ще 55 МВт — на державні компанії.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Скільки генерації вже працює

Із підключених потужностей 491 МВт уже ввели в експлуатацію. Найбільше газової генерації встановили в Київській та Житомирській областях, а також у Києві.

Загальний обсяг фінансування на встановлення когенераційних установок за планами стійкості становить 1,4 млрд грн. З цієї суми 1,2 млрд грн виділено з нової бюджетної програми.

Найбільшу частку державних коштів отримали прифронтові області: Сумська, Харківська та Чернігівська.

Плани до кінця року

За даними міністерства, зараз в Україні працює 1,8 ГВт розподіленої газової генерації. Уряд планує до кінця 2026 року ввести ще 800 МВт потужностей, з яких 200 МВт мають забезпечити державні компанії.

Розподілена генерація дає змогу виробляти електроенергію ближче до споживачів і використовувати кілька окремих джерел замість залежності від великих електростанцій.

Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення спрямувати майже 939 мільйонів гривень на розвиток об'єктів розподіленої газової генерації. Фінансові ресурси надійдуть із Фінсько-українського інвестиційного фонду відповідно до ратифікованої раніше рамкової угоди між двома державами.