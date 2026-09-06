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В Украине к сетям подключили уже более 642 МВт газовой генерации: в каких регионах больше всего

газовая генерация электроэнергии
Украина наращивает газовую генерацию / Freepik

По состоянию на начало сентября в Украине к сети подключили 642,4 МВт распределенной газовой генерации. Из них 587 МВт приходится на регионы, еще 55 МВт – на государственные компании.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Сколько генерации уже работает

Из подключенных мощностей 491 МВт уже введены в эксплуатацию. Больше газовой генерации установили в Киевской и Житомирской областях, а также в Киеве.

Общий объем финансирования на установку когенерационных установок по планам устойчивости составляет 1,4 млрд. грн. Из этой суммы 1,2 млрд. грн. выделено из новой бюджетной программы.

Наибольшую часть государственных средств получили прифронтовые области: Сумская, Харьковская и Черниговская.

Планы до конца года

По данным министерства, сейчас в Украине работает 1,8 ГВт распределенной газовой генерации. Правительство планирует до конца 2026 г. ввести еще 800 МВт мощностей, из которых 200 МВт должны обеспечить государственные компании.

Распределенное поколение позволяет производить электроэнергию ближе к потребителям и использовать несколько отдельных источников вместо зависимости от крупных электростанций.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение направить почти 939 миллионов гривен на развитие объектов распределенной газовой генерации. Финансовые ресурсы поступят из Финско-украинского инвестиционного фонда в соответствии с ратифицированным ранее рамочным соглашением между двумя государствами.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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