Минэнерго ищет решения для поддержки газовой генерации и энергорынка

Газовая генерация остается приоритетным направлением развития энергетики как во время военного положения, так и в период послевоенного восстановления.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль во время встречи правительства с представителями когенерационного бизнеса, где обсуждали возможные решения для улучшения инвестиционного климата и формирования более прогнозируемых условий работы рынка маневровой генерации.

В ходе встречи представители бизнеса очертили ряд проблемных вопросов. В частности, они отметили, что действующие предельные цены на электроэнергию не покрывают фактическую себестоимость производства для газового поколения, что затрудняет окупаемость инвестиций и сдерживает запуск новых проектов.

Среди других вызовов — необходимость внедрения механизмов страхования военных рисков, особенно для строящихся объектов в прифронтовых регионах, а также потребность в государственной поддержке для физической защиты энергетической инфраструктуры.

Отдельно участники рынка отметили важность гарантированных объемов работы генерации и упрощение процедур присоединения к сетям оператора газотранспортной системы Украины.

Также обсуждали развитие распределенной генерации, прежде всего в восточных и южных регионах, согласно модели энергетических сот. В этом контексте правительство уже обновило правила проведения конкурсов на строительство новых генерирующих мощностей.

Отдельное внимание было уделено изучению европейского опыта функционирования рынка мощности и возможности его адаптации в Украине.

Правительство подчеркнуло готовность к дальнейшему диалогу с бизнесом для наработки решений, которые позволят развивать газовую генерацию и повышать устойчивость энергосистемы.

Отметим, что по состоянию на начало февраля 2026 года суммарная мощность введенной в эксплуатацию газовой распределенной генерации достигла 1,4 ГВт от начала полномасштабного вторжения. Только за первый месяц текущего года было добавлено 192 МВт новых мощностей.