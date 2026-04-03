Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минэнерго ищет решения для поддержки газовой генерации и энергорынка

шмыгаль
Минэнерго ищет решение для поддержки газовой генерации / Минэнерго

Газовая генерация остается приоритетным направлением развития энергетики как во время военного положения, так и в период послевоенного восстановления.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль во время встречи правительства с представителями когенерационного бизнеса, где обсуждали возможные решения для улучшения инвестиционного климата и формирования более прогнозируемых условий работы рынка маневровой генерации.

В ходе встречи представители бизнеса очертили ряд проблемных вопросов. В частности, они отметили, что действующие предельные цены на электроэнергию не покрывают фактическую себестоимость производства для газового поколения, что затрудняет окупаемость инвестиций и сдерживает запуск новых проектов.

Среди других вызовов — необходимость внедрения механизмов страхования военных рисков, особенно для строящихся объектов в прифронтовых регионах, а также потребность в государственной поддержке для физической защиты энергетической инфраструктуры.

Отдельно участники рынка отметили важность гарантированных объемов работы генерации и упрощение процедур присоединения к сетям оператора газотранспортной системы Украины.

Также обсуждали развитие распределенной генерации, прежде всего в восточных и южных регионах, согласно модели энергетических сот. В этом контексте правительство уже обновило правила проведения конкурсов на строительство новых генерирующих мощностей.

Отдельное внимание было уделено изучению европейского опыта функционирования рынка мощности и возможности его адаптации в Украине.

Правительство подчеркнуло готовность к дальнейшему диалогу с бизнесом для наработки решений, которые позволят развивать газовую генерацию и повышать устойчивость энергосистемы.

Отметим, что по состоянию на начало февраля 2026 года суммарная мощность введенной в эксплуатацию газовой распределенной генерации достигла 1,4 ГВт от начала полномасштабного вторжения. Только за первый месяц текущего года было добавлено 192 МВт новых мощностей.

Автор:
Татьяна Гойденко