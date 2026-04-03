Міненерго шукає рішення для підтримки газової генерації та енергоринку

Міненерго шукає рішення для підтримки газової генерації / Міненерго

Газова генерація залишається пріоритетним напрямом розвитку енергетики як під час воєнного стану, так і в період післявоєнної відбудови.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі уряду з представниками когенераційного бізнесу, де обговорювали можливі рішення для покращення інвестиційного клімату та формування більш прогнозованих умов роботи ринку маневрової генерації.

Під час зустрічі представники бізнесу окреслили низку проблемних питань. Зокрема, вони зазначили, що чинні граничні ціни на електроенергію не покривають фактичну собівартість виробництва для газової генерації, що ускладнює окупність інвестицій і стримує запуск нових проєктів.

Серед інших викликів — необхідність запровадження механізмів страхування воєнних ризиків, особливо для об’єктів, що споруджуються у прифронтових регіонах, а також потреба у державній підтримці для фізичного захисту енергетичної інфраструктури.

Окремо учасники ринку наголосили на важливості гарантованих обсягів роботи генерації та спрощення процедур приєднання до мереж оператора газотранспортної системи України.

Також обговорювали розвиток розподіленої генерації, насамперед у східних та південних регіонах, відповідно до моделі енергетичних сот. У цьому контексті уряд уже оновив правила проведення конкурсів на будівництво нових генеруючих потужностей.

Окрему увагу приділили вивченню європейського досвіду функціонування ринку потужності та можливості його адаптації в Україні.

Уряд наголосив на готовності до подальшого діалогу з бізнесом для напрацювання рішень, які дозволять розвивати газову генерацію та підвищувати стійкість енергосистеми.

Зауважимо, станом на початок лютого 2026 року сумарна потужність введеної в експлуатацію газової розподіленої генерації сягнула 1,4 ГВт від початку повномасштабного вторгнення. Лише за перший місяць поточного року було додано 192 МВт нових потужностей.

Автор:
Тетяна Гойденко