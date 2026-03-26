В "Укренерго" пояснили, коли газова генерація стає критичною

Дефіцит електроенергії в Україні - коли він виникає / Freepik

Енергосистема України наразі не потребує постійної роботи газової генерації на пільгових умовах, однак її роль значно зростає у зимовий період. Тому питання встановлення спеціальних цін на газ для таких виробників потребує детального аналізу.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-України" з посиланням на повідомлення начальника Департаменту балансової надійності НЕК "Укренерго" Роман Грабчак.

В енергосистемі змінюється баланс: що буде взимку

"Тобто система не потребує цілодобової роботи газової генерації на ПСО або будь-яких умовах. Дійсно, зараз у системі дефіцит – це тільки пікові години, проте взимку традиційно дефіцит буде цілодобовий… Чи потрібен рівень ціни на газ по ПСО? Мабуть, так, але якщо низькі прайс-кепи на ринку електроенергії", – сказав Грабчак 

За словами Грабчака, наразі істотного скорочення обсягів газової генерації не зафіксовано, хоча певне зниження порівняно з початком березня вже відчувається. Водночас, з огляду на досвід попередніх років, очікується подальше падіння виробництва через потепління та відключення споживачів теплової енергії.

Він також зазначив, що у разі зупинки газової генерації через зміни у підходах до пільгового постачання газу це може призвести до додаткових обмежень в енергосистемі навіть у теплий період.

За оцінками представника "Укренерго", у січні–лютому обмеження застосовувалися до приблизно 6–6,5 млн споживачів, тоді як минулого тижня цей показник становив близько 2 млн. У деякі дні поточного тижня систему вдавалося балансувати без обмежень. Попередні прогнози на квітень були доволі оптимістичними - за умови збереження нинішнього рівня споживання, імпорту та роботи газової генерації енергосистема могла залишатися відносно збалансованою. Водночас повна зупинка генерації, що використовує газ на пільгових умовах, може призвести до додаткових обмежень: приблизно на одну чергу взимку та пів черги влітку.

Крім того, Грабчак звернув увагу на те, що частина нових об’єктів газової генерації формально позиціонує себе як когенераційні установки, аби отримати доступ до дешевшого газу та, відповідно, знизити собівартість електроенергії. Він підкреслив, що з точки зору бізнесу така практика є зрозумілою, однак для енергосистеми в цілому вона не завжди є оптимальною.

Водночас він підкреслив, що позиція "Укренерго" завжди полягала у тому, аби на ринку було якомога менше обмежень і преференцій для будь-кого.

"Тому що тільки здоровий ринок дозволить регулювати і мати хоча б надію на те, що будь-яка проблема буде врегульована", – вказав директор департаменту компанії.

З іншого боку він зазначив, що учасникам ринку доводиться працювати в умовах невизначеності.

Нагадаємо, станом на березень 2026 року українці уклали 4 819 кредитних договорів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС) та систем зберігання енергії на загальну суму понад 1,69 млрд гривень. Сумарна потужність встановленого обладнання становить 41, 8 тисяч кВт.

Автор:
Ольга Опенько