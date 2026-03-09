Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Українці встановили сонячних панелей на 1,7 млрд гривень

сонячна панель, рука
Українці активно користуються держпрограмою підтримки і встановлюють сонячні панелі / Freepik

Станом на березень 2026 року українці уклали 4 819 кредитних договорів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС) та систем зберігання енергії на загальну суму понад 1,69 млрд гривень. Сумарна потужність встановленого обладнання становить 41, 8 тисяч кВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У відомстві наголосили, що українці активно користуються державною програмою підтримки, яка передбачає пільгове кредитування на встановлення у домогосподарствах генеруючих установок з альтернативних джерел енергії.

Лише протягом лютого банки зареєстрували 552 нові заявки на отримання такого фінансування. За результатами останнього місяця зими підписано 517 нових договорів на суму 176,1 млн гривень. Сумарна потужність обладнання, що буде встановлене за цими лютневими угодами, становить 4,5 тисяч кВт.

У міністерстві наголосили, що участь у держпрограмі дозволяє українським родинам інвестувати у власну енергонезалежність, а й суттєво зменшити витрати на комунальні послуги. Крім особистої вигоди, кожен встановлений домашній об'єкт генерації є внеском у розвиток відновлюваної енергетики всієї країни.

Зауважимо, 41 МВт — це типова потужність невеликої електростанції, яка може забезпечувати електроенергією 10–20 тисяч домогосподарств.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні збудували 1,5 ГВт сонячних електростанцій, тоді як у 2024 цей показник становив лише 800 МВт. Таким чином, у 2025 році побудували майже вдвічі більше СЕС, ніж у 2024. Про це в коментарі Delo.ua розповів голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

Автор:
Тетяна Ковальчук