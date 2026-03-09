Украинцы установили солнечных панелей на 1,7 млрд гривен

По состоянию на март 2026 года украинцы заключили 4819 кредитных договоров на установку солнечных электростанций (СЭС) и систем хранения энергии на общую сумму более 1,69 млрд гривен. Суммарная мощность установленного оборудования составляет 41,8 тысяч кВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что украинцы активно пользуются государственной программой поддержки, которая предусматривает льготное кредитование на установку в домохозяйствах генерирующих установок из альтернативных источников энергии.

Только в течение февраля банки зарегистрировали 552 новых заявок на получение такого финансирования. По результатам последнего месяца зимы подписано 517 новых договоров на сумму 176,1 млн. гривен. Суммарная мощность оборудования, установленная по этим февральским соглашениям, составляет 4,5 тысяч кВт.

В министерстве подчеркнули, что часть в гос программе позволяет украинским семьям инвестировать в собственную энергонезависимость, но и существенно уменьшить расходы на коммунальные услуги. Помимо личной выгоды каждый установленный домашний объект генерации является вкладом в развитие возобновляемой энергетики всей страны.

Заметим, 41 МВт - это типичная мощность небольшой электростанции, которая может снабжать электроэнергией 10-20 тысяч домохозяйств.

Напомним, в 2025 году в Украине построили 1,5 ГВт солнечных электростанций, тогда как в 2024 году этот показатель составлял лишь 800 МВт. Таким образом, в 2025 году построили почти вдвое больше СЭС, чем в 2024 году. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.