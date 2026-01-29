Правительство упростило установку солнечных электростанций на зданиях

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №406, которыми существенно упрощена процедура установки солнечных электростанций на крышах и фасадах зданий. Решение направлено на развитие распределенного поколения и повышение энергетической устойчивости страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Отныне для монтажа солнечных электростанций не требуется регистрировать сообщения или декларации, получать разрешение или сертификат готовности объекта, а также проходить процедуры, ранее приравнивавшиеся к реконструкции или капитальному ремонту.

Установка солнечных панелей на крышах и фасадах осуществляется на основании отчета о техническом обследовании здания без дополнительных согласований со стороны органов государственного архитектурно-строительного контроля. Основным требованием остается подтверждение безопасности — монтаж не должен вредить несущим конструкциям и обеспечивать дальнейшую эксплуатацию здания без рисков.

Для владельцев индивидуальных жилых, садовых, дачных и хозяйственных построек условия еще проще. Они могут устанавливать солнечные панели без обязательного технического обследования исключительно по собственному желанию.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что принятые изменения снимают барьеры для развития распределенной генерации. По его словам, каждая солнечная панель на крыше больницы, детсада или частного дома является шагом к укреплению энергетической независимости Украины.

Ожидается, что новые правила позволят значительно ускорить установку солнечных электростанций, уменьшить нагрузку на электросети, повысить автономность зданий и сократить затраты на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Кроме того, решение стимулирует привлечение партнерского финансирования и развитие энергоэффективных проектов в общинах.