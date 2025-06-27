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Энергонезависимость медучреждений Киева: три больницы получили солнечные станции

солнечные батареи
Киев внедряет солнечную энергию в медицину / Freepik

В рамках сотрудничества с правительством Германии и Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) в трех медицинских учреждениях Киева установили автономные солнечные электростанции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Солнечные электростанции в больницах Киева

В столице реализовано проект «Повышение устойчивости киевских больниц». В течение 2024 года в трех медицинских учреждениях Киева были установлены автономные солнечные электростанции и системы онлайн-мониторинга.

Согласно условиям соглашения, проект внедрялся коммунальным предприятием "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева".

Благодаря этому современному оборудованию бесперебойное электроснабжение при обесточивании теперь обеспечено:

  • в городской клинической больнице;
  • перинатальном центре;
  • одном из роддомов столицы.

Установка фотоэлектрических станций обеспечивает непрерывное проведение медицинских процедур в круглосуточном режиме даже в случаях аварийного обесточивания. Благодаря автономному энергопитанию критически важное оборудование в реанимационных и операционных отделениях продолжает работать без перебоев, сохраняется функционирование освещения и поддерживается стабильный уровень медицинского обслуживания.

В обычном режиме работы избыточная электроэнергия, генерируемая солнечными установками, используется для внутренних нужд медицинских учреждений. Это позволяет снизить общее энергопотребление, снизить нагрузку на городские электросети и сократить расходы бюджета на оплату энергоносителей. Такой подход не только повышает энергоэффективность учреждений, но и способствует укреплению городской энергетической инфраструктуры, отмечает прессслужба.

Кроме того, в каждом из медучреждений установлены специальные информационные стенды для мониторинга работы солнечных электростанций. Они подключены к онлайн-системе и в реальном времени предоставляют данные о ключевых технических показателях: объеме производимой электроэнергии, режиме функционирования станции, в частности в автономном режиме, и других важных параметрах. Это позволяет не только оперативно реагировать на изменения в работе системы, но и обеспечить ее эффективное управление.

Напомним, Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, производимую с помощью солнечных панелей на своей крыше.

Автор:
Ольга Опенько