Первая больница-электростанция в Украине начала продавать энергию в сеть

Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, производимую с помощью солнечных панелей на своей крыше. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Народный депутат отметил, что со вчерашнего дня (1 мая) в часы, когда солнечная электростанция (СЭС) производит электроэнергии больше, чем потребляют поликлиники, избыток продается в сеть. При том что обычно панели на крышах больниц производят электроэнергию только для собственных нужд.

“Этот случай пока уникален, но сотни больниц смогут стать еще и немного электростанциями. Это ведь тоже деньги для больниц”, - отметил Герус.

Отметим, что речь идет о трех поликлиниках Хмельницкого лечебно-диагностического центра, где в прошлом году установлена СЭС общей мощностью 100 кВт.

"Благодарю команду Хмельницкоблэнерго за поддержку в получении статуса активного потребителя и команде Минздрава и Хмельницкого лечебно-диагностического центра за проактивную прогрессивную позицию", - написал парламентарий.

Нардеп отметил, что механизм активного потребителя электроэнергии стал возможным благодаря принятому в 2023 году закону о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы Украины.

Активный потребитель электроэнергии – это физическое или юридическое лицо, которое не только потребляет электроэнергию, но и производит ее из возобновляемых источников для собственных нужд, а также может продавать излишки энергии обратно в сеть.

"Луч надежды" для украинских больниц

Напомним, что в марте 2023 года Министерство здравоохранения Украины объявило о запуске совместного с Министерством энергетики Украины проекта "Луч надежды", который предусматривает установку солнечных панелей на заведениях здравоохранения. Кроме панелей, на зданиях обещали установить установки для хранения энергии, позволяющие обеспечить энергопитание больниц минимум на 4 часа.

Проект финансируется за счет международных партнеров. Амбулатория у Горенко в Киевской области стала первым медучреждением, которое присоединилось к пилотному проекту. Солнечные панели мощностью 12 кВт покрывают до 60% потребностей медучреждения в электроэнергии.

В апреле прошлого года стало известно, что солнечными панелями оборудуют 50 медучреждений, чтобы обеспечить бесперебойную помощь пациентам в случае отключения света. Каждая станция может обеспечивать бесперебойную работу отделений минимум в течение 2-3 часов.