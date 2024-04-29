Латвия передала Украине энергооборудование для восстановления поврежденных ТЭС

Латвийская государственная энергокомпания Latvenergo передала Украине пакет оборудования для обновления энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что в пакет помощи вошли высоковольтный трансформатор мощностью 250 МВА, ранее использовавшийся на Рижской ГЭС, компрессор сжатого воздуха GR110 и 60 тонн трансформаторной смазки.

Как пишет издание, государственная пожарно-спасательная служба помогла с доставкой в Украину, а транспортные расходы покрыли ЕС.

"С поставкой высоковольтного трансформатора, смазки и компрессора жителям Украины будет предоставлена помощь на бытовом уровне, а также для водоснабжения и теплоснабжения больниц, школ и других объектов. Давайте будем едины, пока Украина не победит", - заявил административный директор AS. Latvenergo Арнис Кургс.

Напомним, Германия предложила Украине отдать оборудование из своих закрытых теплоэлектростанций, чтобы использовать его для ремонта поврежденных российскими обстрелами украинских ТЭС.

Подобное предложение уже ранее высказала Литва, но она имеет только одну закрытую ТЭС, в то время как у Германии их гораздо больше.

Поврежденные ТЭС в результате атак РФ

Напомним, в результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

В результате постоянных вражеских обстрелов Кураховской ТЭС окружающим территориям был нанесен ущерб на сумму более 986 млн грн.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

В ДТЭК сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.