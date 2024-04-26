Украина не сможет полностью восстановить поврежденную генерацию до начала отопительного сезона, - эксперты

Украинские энергетики лишь частично смогут восстановить поврежденную в результате российских атак маневровую генерацию. Об этом говорится в статье "Латание дыр в энергосистеме. Помогут ли Украине газопоршневые электростанции", опубликованной в Delo.ua.

"Если нам будут поставлены надежные системы противовоздушной обороны мы сможем частично восстановить мощности разрушенной тепловой генерации и достроить мощности ВИЭ. Также если мы будем активно работать, то сможем завести около 1 ГВт газопоршневых электростанций контейнерного типа. Их на рынке достаточно, есть даже б/ в, это нам подходит в данной ситуации. С этим проблем у нас меньше чем с другим оборудованием и это тоже быстро можно будет сделать. программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко .

В целом эксперты оценивают потери маневровой генерации в 6-8 ГВт. Угольные ТЭС и ТЭЦ, разрушенные в результате недавних российских атак, балансировали энергосистему во время пиков потребления. Атомные электростанции, производящие большую часть электроэнергии, не способны быстро наращивать и сокращать генерацию и не смогут покрывать потребление в пиковые периоды. А восстанавливать мощности производства э/э будет значительно труднее, чем поврежденные трансформаторы зимой 2022/2023.

Последствия российских атак на маневровую генерацию

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 11 апреля обстреляла объекты критической инфраструктуры в 4 регионах Украины. В результате этого серьезные повреждения оборудования. В результате вражеского нападения была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек. В результате этого ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Вторая мощная атака произошла 22 марта. Тогда российские кафиры нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК сообщил , что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

О том как бизнес и общины могут подготовиться к отключениям электроэнергии к зиме читайте в материале Delo.ua " Латание дыр в энергосистеме. Помогут ли Украине газопоршневые электростанции ".