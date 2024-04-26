Україна не зможе повністю відновити пошкоджену генерацію до початку опалювального сезону, - експерти

Українські енергетики лише частково зможуть відновити пошкоджену внаслідок російських атак маневрову генерацію. Про це йде мова в статті "Латання дірок в енергосистемі. Чи допоможуть Україні газопоршневі електростанції", опублікованій в Delo.ua.

"Якщо нам будуть поставлені надійні системи протиповітряної оборони ми зможемо частково відновити потужності зруйнованої теплової генерації, та добудувати потужності ВДЕ. Також якщо ми будемо активно працювати, то зможемо завести близько 1 ГВт газопоршневих електростанцій контейнерного типу. Їх на ринку достатньо, є навіть б/в, це нам підходить в даній ситуації. З цим проблем у нас менше ніж з іншим обладнанням і це теж швидко можна буде зробити. Таким чином мо зможемо до зими відновити 2,5-3 ГВт, але не більше", - розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Загалом експерти оцінюють втрати маневрової генерації в 6-8 ГВт. Вугільні ТЕС та ТЕЦ які були зруйновані внаслідок нещодавніх російських атак балансували енергосистему під час піків споживання. Атомні електростанції, котрі вироблять більшу частину електроенергії, не здатні швидко нарощувати та скорочувати генерацію, тож не зможуть покривати споживання в пікові періоди. А відновлювати потужності виробництва е/е буде значно важче ніж пошкоджені трансформатори взимку 2022/2023.

Наслідки російських атак на маневрову генерацію

Армія країни-агресора РФ у ніч проти 11 квітня обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у 4 регіонах України. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання. У результаті ворожого нападу було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей. В результаті цього ПАТ "Центренерго" втратив 100% генерації.

Друга потужна атака сталася 22 березня. Тоді російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Крім того, енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

Про те як бізнес та громади можуть підготуватися до відключень електроенергії до зими читайте в матеріалі Delo.ua "Латання дірок в енергосистемі. Чи допоможуть Україні газопоршневі електростанції".