Латание дыр в энергосистеме. Помогут ли Украине газопоршневые электростанции

Эксперты оценивают потери генерации от атак врага в 6-8 МВт и считают, что в любом случае украинские энергетики не смогут полностью восстановить ее до начала следующего отопительного сезона. Поэтому населению и бизнесу следует ожидать отключений электроэнергии в любом случае. Единственное, что сейчас можно сделать — это максимально подготовиться к этому.

После новой серии атак на энергосистему Украина лишилась значительной части своих маневровых мощностей. Угольные ТЭС и ТЭЦ, которые целили российские ракеты, выполняли важную функцию — они балансировали энергосистему во время пиков потребления. Атомные электростанции, производящие большую часть электроэнергии, не способны быстро наращивать и сокращать генерацию и не смогут покрывать потребление в пиковые периоды. А восстанавливать мощности производства э/э будет значительно труднее, чем поврежденные трансформаторы зимой 2022/2023, поэтому успеть в зиму вряд ли удастся.

В этой ситуации хорошим выходом для общин и среднего бизнеса может стать установка газопоршневых установок контейнерного типа. Такие установки имеют небольшой размер и мощность от 1 до 10 МВт, они просты в установке и эксплуатации, а также могут быстро выходить на пиковые значения генерации. Однако проблемой может стать подключение таких электростанций к сети, что в зависимости от оператора системы распределения может занять длительное время.

Общинам и бизнесу следует позаботиться о резервной генерации

По словам бывшей и.о. министра энергетики Ольги Буславец, уже сейчас нужно направить усилия и определенные финансовые ресурсы на ремонт генерирующего оборудования, которое можно восстановить до начала осенне-зимнего периода. Также следует работать над увеличением разрешенной мощности импорта электроэнергии, в значительной степени этого можно достичь политическими усилиями. Кроме того, необходимо максимально использовать все ресурсы международных фондов, общин и бизнеса для создания дополнительной рассредоточенной генерации.

"Организационные и правовые возможности строить новую генерацию частично уже созданы. В первую очередь речь идет об установлении генерации непосредственно на предприятиях для компенсации собственного потребления по обновленной модели самопроизводства. Но, на сегодня отсутствует единая государственная политика и соответствующая координация, которая позволила бы направить такие инициативы в конструктивное русло". Ольга Буславец Бывшая и. министра энергетики

Она считает, что для общин, а также крупных и средних предприятий на сегодняшний день необходима так называемая гарантированная генерация с соответствующими динамическими параметрами маневренности. В первую очередь это газопоршневые и газотурбинные установки. Газовая генерация имеет ряд преимуществ:

скорость установки и относительно низкий объем капитальных инвестиций (менее $1000 за 1 кВт);

хорошие динамические характеристики (быстрый старт/остановка, широкий диапазон регулировки рабочей мощности);

возможность организации запуска оборудования без внешнего электроснабжения в условиях "блекаута";

развитая газовая инфраструктура в Украине и наличие специалистов;

высокий КПД современных газовых установок и, как следствие, приемлемая цена за кВт-ч производимой ими электрической энергии (при текущих ценах за природный газ).

6 месяцев Понадобится для установки газопоршневого генератора средней мощности

Установка газотурбинных и газопоршневых установок средней мощности до 30 МВт займет до 6 месяцев, если такие установки уже изготовлены. Если нет, то изготовление установки займет еще 6-9 месяцев.

Для меньших объектов целесообразно будет рассмотреть гибридные системы солнечная электростанция – установка хранения энергии – дизельный, газовый или бензиновый генератор. Такие системы можно будет развернуть менее чем через месяц.

Газопоршневой генератор от австрийского производителя INNIO Jenbacher серии 6 производит электроэнергию мощностью от 2 до 4 МВт и тепловую — мощностью от 1,8 до 4,2 МВт. Фото: innio.com

Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко также считает, что самый эффективный и быстрый путь сейчас — установить как можно больше высокогенерируемой газовой генерации к зиме 2024/2025. Мощность таких турбин может составлять 5-10 МВт. Такой тип генерации не только способен покрыть пиковые нагрузки в энергосистеме, но и в дальнейшем может стать составляющей зеленой трансформации Украины вследствие замещения природного газа биометаном.

Она отмечает, что масштабное развитие объектов распределенной генерации — это вопрос создания соответствующих условий для того, чтобы строительство солнечной, ветровой или газовой электростанции стало финансово выгодным для инвесторов. Значительные военные риски могут нивелироваться короткими сроками окупаемости инвестиций, а также повышением энергетической устойчивости объекта, если речь идет об инвестициях в собственное поколение на предприятиях.

"Сколько нужно таких объектов, чтобы заместить хотя бы один блок Трипольской ТЭС, мощность которого составляла 300 МВт? Тридцать 10-мегаваттных турбин или шестьдесят 5-мегаваттных. То есть нужна целая сеть таких небольших станций, для чего нам крайне необходимы методы для стимулирования бизнеса инвестировать в собственные мощности: отменять ценовые ограничения на рынке электрической энергии, освобождение от таможенных платежей всех типов оборудования, которое необходимо для строительства всех типов распределенной генерации". Елена Лапенко Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group

Она отмечает, что до начала полномасштабного российского вторжения одним из наиболее перспективных предложений по развитию сети высокоманевровой газовой генерации считалось размещение электростанций на площадках компрессорных станций ГТС. Со стороны руководства Оператора ГТС Украины сообщалось о наличии 34 таких площадок, а также о начале переговоров с Укрэнерго относительно дефицитных узлов в ОЭС Украины, в которых было целесообразно разместить дополнительные генерирующие мощности. Удачный кейс такового проекта уже существует, сейчас стоит задачка масштабировать его, увеличив установленные мощности.

Препятствия для нового поколения

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что для того, чтобы в Украине развивалась децентрализованная генерация, нужно решить проблемы, существующие на рынке электроэнергии. Речь идет об огромных долгах, ценовых ограничениях на рынке электроэнергии, а также реформировании системы ПСО.

"Если нам будут поставлены надежные системы противовоздушной обороны мы сможем частично восстановить мощности разрушенной тепловой генерации и достроить мощности ВИЭ. Также если мы будем активно работать, то сможем завести около 1 ГВт газопоршневых электростанций контейнерного типа. Их на рынке достаточно, есть даже б/ в, это нам подходит в данной ситуации. С этим проблем у нас меньше чем с другим оборудованием и это тоже быстро можно будет сделать". Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

СЕО компании PDM Engenering, занимающейся проектированием солнечных и ветровых электростанций, Станислав Мельник объясняет, что большие объекты ВИЭ не очень подходят для маневрирования энергосистемы, поскольку их генерацию в отличие от тех же ТЭС нельзя регулировать. К тому же во время пика строительства "зеленой" генерации в 2017-2019 годах такие мощности преимущественно перестраивали с целью заработать на "зеленом" тарифе без учета потребления в конкретных регионах.

По его мнению, существующие объекты ВИЭ сейчас нужно доработать, добавив к ним системы промышленного накопления электроэнергии Energy storage, для того чтобы появилась возможность использования электроэнергии для нужд балансировки. А владельцы таких станций должны получить возможность продавать электроэнергию на балансирующем рынке, что компенсирует установку систем накопления.

Система коммерческого хранения электроэнергии Megapack от Tesla имеет мощность 50 МВт и энергоемкость 100 МВт. Фото: tesla.com

Одной из проблем для установления распределенной генерации Мельник считает бюрократию, это касается как ВИЭ, так и газопоршневых установок.

“Согласование присоединений таких систем и получение технических условий для них достаточно сильно затягиваются во времени, потому что компании распределительные компании из-за своих бизнес-процессов достаточно долго принимают эти решения и довольно долго согласовывают эти вещи. Сейчас ко мне обращались по поводу проектирования такой системы мощностью 30 МВт. И моя оценка, что для реализации и согласования такого проекта реализовать потребуется до года”. Станислав Мельник СЕО компании PDM Engenering

По его словам, в отдельных случаях таких как построение малых гидроэлектростанций или ветровых установок только общественные слушания и оценка экологического воздействия не могут длиться менее шести месяцев.

Лапенко также говорит, что главной задержкой установки газопоршневых установок может стать процесс подключения к сети. Этот процесс необходимо максимально упростить и ускорить. Вместе с этим следует понимать, что и устаревшая сеть облэнерго в случае подключения новых объектов также потребует модернизации, поэтому не всегда подключение новых объектов ветровой, солнечной и газовой генерации будет быстрым.

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" и член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Анатолий Костюх говорит, что законодательство, которое упрощало бы присоединение к электросетям нового поколения, было принято парламентом, кроме того решение, которое бы упростило присоединение к электросети генерирующих установок. принято и регулятором. В то же время, фактическая продолжительность принятия решения относительно такого присоединения может существенно отличаться в разных регионах.

“В одних областях процесс подключения происходит достаточно быстро, стандартное подключение может занять буквально несколько дней. В других регионах это происходит очень долго. Это даже не зависит от того, находится ли область в тылу, или она прифронтовая. Главным образом продолжительность зависит от местного оператора систем распределения и местных властей, которые отвечают за отвод земли и выдачу некоторых разрешений”. Анатолий Костюх Депутат Верховной Рады, член комитета по энергетике

Парламентарий считает, что вопрос продолжительности подключения к энергосети не является главным препятствием на пути к развитию распределенной генерации. Бизнес сдерживает вопрос рентабельности такого бизнеса. Ценовые ограничения на рынке электроэнергии могут делать такой вид бизнеса нерентабельным.