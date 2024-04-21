В результате вражеских обстрелов Кураховской ТЭС сумма нанесенного ущерба составляет почти 1 млрд грн - ОВА

В результате постоянных вражеских обстрелов Кураховской ТЭС окружающим территориям был нанесен ущерб на сумму более 986 млн грн.

Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

Сообщается, что Государственная экоинспекция Донецкой области определила размер ущерба, нанесенного земельным ресурсам территории Кураховской ТЭС из-за засорения в результате вооруженной агрессии и боевых действий в период военного положения. Установлено, что сумма ущерба превышает 986 миллионов гривен.

Кроме того, зафиксировано 14 случаев засорения земель Кураховской ТЭС нефтепродуктами.

"В результате систематических обстрелов российскими агрессорами города Курахово было зафиксировано 14 случаев засорения земель Кураховской ТЭС нефтепродуктами и отходами от разрушений", - говорится в сообщении.

Кроме этого, инспекцией также проведено 10 оценок ущерба, причиненного загрязнением атмосферного воздуха из-за боевых действий и обстрелов. Общая сумма ущерба окружающей среде от загрязнения воздуха составляет более 1 миллиона гривен.

Эти расчеты ущерба планируется использовать в качестве основы для требований компенсации от страны-агрессора за экологический ущерб, нанесенный Украине.

Россияне нанесли ущерб окружающей среде Украины в размере 2,4 трлн грн

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телемарафона рассказал, что россияне нанесли ущерб окружающей среде Украины в размере 2,4 трлн грн.

"Что касается ударов по энергетике, то это не только влияние на инфраструктуру и жизнь людей. Это горение, это выбросы, это отходы разрушения, это большое количество того, что влияет на состояние нашей окружающей среды", - заявил Стрелец.

Также добавим, что ориентировочный ущерб окружающей среде вследствие удара РФ по ДнепроГЭС уже составляет более 140 млн. гривен, а по всей Украине образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений.

Кроме этого, крупнейшая гидрогенерирующая компания в Украине "Укргидроэнерго" оценила размер ущерба, нанесенного в результате российской агрессии в более чем 3 млрд евро.

В целом, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ нанесла ущерб украинской окружающей среде на сумму более 56 млрд евро. Украина потребует компенсации через международные суды.