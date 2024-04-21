Внаслідок ворожих обстрілів Курахівської ТЕС сума завданих збитків становить майже 1 млрд грн - ОВА

Унаслідок постійних ворожих обстрілів Курахівської ТЕС навколишнім територіям було завдано збитків на суму понад 986 млн грн.

Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

Повідомляється, що Державна екоінспекція Донецької області визначила розмір збитків, завданих земельним ресурсам території Курахівської ТЕС через засмічення внаслідок збройної агресії та бойових дій в період воєнного стану. Встановлено, що сума збитків перевищує 986 мільйонів гривень.

Крім цього, зафіксовано 14 випадків засмічення земель Курахівської ТЕС нафтопродуктами.

"Внаслідок систематичних обстрілів російськими агресорами міста Курахове, було зафіксовано 14 випадків засмічення земель Курахівської ТЕС нафтопродуктами та відходами від руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, інспекцією також проведено 10 оцінок шкоди, завданої забрудненням атмосферного повітря через бойові дії та обстріли. Загальна сума шкоди довкіллю від забруднення повітря складає понад 1 мільйон гривень.

Ці розрахунки збитків планується використати як основу для вимог компенсації від країни-агресора за екологічні збитки, завдані Україні.

Росіяни завдали збитків довкіллю України у розмірі 2,4 трлн грн

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі телемарафону розповів, що росіяни завдали збитків довкіллю України у розмірі 2,4 трлн грн.

"Що стосується ударів по енергетиці, то це не тільки вплив на інфраструктуру та життя людей. Це горіння, це викиди, це відходи руйнації, це велика кількість того, що впливає на стан нашого довкілля", — заявив Стрілець.

Також додамо, що орієнтовні збитки довкіллю внаслідок удару РФ по ДніпроГЕС вже становлять понад 140 млн гривень, а по всій Україні утворилося понад 600 тисяч тонн відходів руйнувань.

Окрім цього, найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні "Укргідроенерго" оцінила розмір збитків, завданих внаслідок російської агресії у більше ніж у 3 млрд євро.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення країна-агресор РФ завдала збитків українському довкіллю на суму понад 56 млрд євро. Україна буде вимагати компенсації через міжнародні суди.