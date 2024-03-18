Збитків на майже 23 млрд грн: Рахункова палата провела аудит щодо лісового та мисливського господарства

Аудит Рахункової палати щодо лісового та мисливського господарства виявив, що війна, пожежі та незаконне вирубування лісів завдали державі збитків на майже 23 млрд грн.

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Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.

Зазначається, що попри наявність позитивних тенденцій, пов’язаних з розпочатою у 2022 році реформою галузі, у сфері лісового і мисливського господарства України все ще існує низка проблемних питань, таких як слабка робота з відшкодування завданих збитків чи недостатній контроль за обліком активів.

Під час аудиту, який охоплює період 2020-2022 років та І половину 2023 року, було встановлено, що за вказаний період державі було завдано 20,3 млрд грн збитків від пожеж та 845,7 млн грн шкоди – внаслідок незаконної вирубки дерев. При цьому ситуацію ускладнює скорочення кількості лісників та слабка робота зі стягнення компенсацій з порушників, оскільки шкоду в сумі 731,0 млн грн завдали невиявлені особи.

Також станом на 1 липня 2023 року війна завдала лісовому фонду, його підприємствам та установам шкоди та збитків на 1,2 млрд гривень.

Крім того, як наголосив голова Держлісагентства Віктор Смаль, ще близько мільйона гектарів лісу перебувають під тимчасовим контролем російських окупантів, 500 тис. га лісів − заміновано, на 100 тисячах гектарів йдуть бойові дії.

Що ще було виявлено під час аудиту

Також під час аудиту було встановлено, що за вказаний на сферу лісового та мисливського господарства з держбюджету використали 1,9 млрд грн, а лісокористувачі сплатили державі 16 млрд гривень. При цьому у зазначений період в Україні було продано 41,2 млн кубометрів деревини та лісопродукції:

− 13,3 млн кубометрів − населенню та підприємствам соцсфери.

− 11,3 млн кубометрів − експортували (найбільше − в Румунію, Китай та Угорщину).

Як повідомляють у Рахунковій палаті, аудит показав, що за три роки рентабельність підприємств Держлісагентства збільшилася у п’ять разів, вартість активів та власного капіталу виросла у більше ніж у 6,4 рази, обсяг власного капіталу підприємства зріс на 30%. Кількість збиткових підприємств зменшилась із 17 зі збитками у понад 53 млн грн у 2020 році, до шести − 43 млн гривень у 2022 році.

Згідно з реформою, що розпочалася 2022 року, до новоствореного ДП "Ліси України" передали майно, права і обов’язки 146 лісогосподарських підприємств. Скоротилася і кількість територіальних органів Держлісагентства − з 24 до 9.

"Галузь відносно добре функціонує і демонструє хороші результати, зважаючи на воєнний стан. Водночас внутрішній контроль в Держлісагентстві був недостатньо ефективним для попередження порушень та забезпечення виконавчої дисципліни. Це призвело, зокрема, до втрати частини документів, які були відновлені лише після завершення аудиту на об’єктах контролю", − повідомив відповідальний за проведення аудиту − член Рахункової палати Віктор Богун.

Так, зокрема, аудитори виявили факти неналежного управління "Ліси України" об’єктами держвласності: обліку активів і передачі майна, що створювало ризики їх втрати. Зокрема, вибірковою перевіркою обліку та передачі майна 19 лісогосподарських підприємств, з площею лісового фонду 1,3 млн га, встановлено не відображення в обліку державного підприємства майже 34% площ лісового фонду, а облікову вартість отриманих активів не переоцінено до справедливої. Зауважимо, що після виявлених Рахунковою палатою фактів "Ліси України" поінформувало, що залучить незалежну оціночну компанію для встановлення справедливої вартості активів.

У Рахунковій палаті нагадали, що раніше вже перевіряли використання коштів державного бюджету в лісовій галузі. За результатами попереднього аудиту ефективності, проведеного в 2019 році, було надано 16 рекомендацій, з яких повністю виконано лише 4, ще 7 – у процесі. Зокрема, Держлісагенству було рекомендовано забезпечити ведення кадастру та обліку лісів, проводити їх постійне спостереження, що мало бути складовою держсистеми моніторингу природного середовища та ін.

Збитки від війни: шкода довкіллю

Наразі Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оцінює загальні збитки екології внаслідок російської агресії в понад 2 трлн грн, або €55,6 млрд, повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду вказував, що половину з цих збитків завдано через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетні атаки та горіння нафтопродуктів. Забруднення земель оцінено у понад 980 млрд грн, водойм – у 60 млрд гривень.

"Теракт Росії на Каховській греблі став наймасштабнішим актом екоциду за останні 70 років. За даними Міндовкілля, загальні збитки лише від цього теракту перевищують 146 млрд грн (€3,8 млрд)", – говорив він.

Також Шмигаль нагадав, що потенційно замінованими в Україні вважаються понад 174 тис. кв. км території, війною уражено понад 3 млн га лісу.

Повідомлялося, що на повний підрахунок прямих й опосередкованих збитків довкіллю, завданих російською агресією, знадобиться 20-30 років.

Фото: ua.depositphotos.com