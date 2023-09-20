В нацпарку "Куяльницький" навесні вирубили дерев на 80 мільйонів: підозру отримав директор лісгоспу (ФОТО)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в перевищенні повноважень директору лісового господарства, який, за даними слідства, організував схему незаконної вирубки дерев на території національного природного парку "Куяльницький" в Одеській області. Про це йдеться у повідомленнях ДБР та Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що цей природний парк було створено на початку 2022 року указом президента Володимира Зеленського з метою збереження унікального природного фонду Куяльницького лиману.

"Проте директор лісгоспу, який входить до структури природного парку, свідомо розпочав незаконну вирубку дерев на території заповідника нібито для "оздоровлення" парку", - зазначають в ДБР.

У відомстві кажуть, що посадовець видавав лісорубні квитки попри те, що на таких землях рубки можуть відбуватися лише після погодження з Міністерством екології та природних ресурсів із дотриманням відповідних лімітів, а також з дозволу Одеської обладміністрації.

За цією схемою протягом березня-травня поточного року у нацпарку було незаконно зрубано понад півтисячі дубів, ясенів та акацій. Збитки державі оцінені у понад 80 мільйонів гривень.

Підозрюваним є посадовець філії "Ананьївське лісове господарство" держпідприємства "Ліси України". Наразі директору інкримінують перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (частина 3 статті 365 Кримінального кодексу). До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура

В свою чергу, в липні та серпні за позовами обласної прокуратури суд скасував вказані лісорубні квитки та припинив рубку, яка мала проводитись до кінця 2023 року.

Наразі проводяться відповідні дії для забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Крім того, зазначається, що ДБР досліджує й інші епізоди щодо рубок дерев на території нацпарку "Куяльницький", збитки від яких сягають 76 мільйонів гривень.