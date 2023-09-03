Через директора господарства на Вінничині незаконно вирубили 14 га лісу: для відновлення потрібно десятки років (ФОТО)

Теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому підозрює керівника Могилів-Подільського лісового господарства (Вінницька область) у влаштуванні разом зі спільниками незаконних рубок лісу, що завдали державі збитки в майже 51 мільйон гривень.

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Як ідеться у повідомленні слідчого органу, директор свідомо не забезпечив отримання лісовим господарством спеціального документа – оцінки впливу на довкілля, лише за наявності якого дозволяється здійснювати рубки дерев на певних територіях.

Без цих документів керівник протягом 2020-2021 років видавав лісорубні квитки на проведення масштабних рубок. Таким чином, на площі у 14 га було зрубано понад 7 тисяч дерев різних порід.

За оцінками експертів, крім фінансових збитків була суттєво була пошкоджена екосистема лісу. Для її відновлення потрібні чималі кошти та десятки років.

Директор держпідприємства підозрюється у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому групою осіб (частина 1 статті 28, частина 3 статті 365 Кримінального кодексу). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Як вказує обласна прокуратура, протиправну діяльність підозрюваний здійснював спільно з виконувачем обов’язків першого заступника начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, який також є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Слідством задокументовано п'ять епізодів протиправної діяльності посадовців, яка спричинила шкоду державним інтересам у сфері охорони, відтворення, сталого і раціонального використання лісових ресурсів та суспільним інтересам на суму понад 50 мільйонів гривень.

Першому заступнику начальника Вінницького облуправління лісового та мисливського господарства було повідомлено про підозру стосовно п'яти рубок у Могилів-Подільському господарстві за тією ж кваліфікацією ще на початку липня.