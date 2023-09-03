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Через директора господарства на Вінничині незаконно вирубили 14 га лісу: для відновлення потрібно десятки років (ФОТО)
Теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому підозрює керівника Могилів-Подільського лісового господарства (Вінницька область) у влаштуванні разом зі спільниками незаконних рубок лісу, що завдали державі збитки в майже 51 мільйон гривень.
Як ідеться у повідомленні слідчого органу, директор свідомо не забезпечив отримання лісовим господарством спеціального документа – оцінки впливу на довкілля, лише за наявності якого дозволяється здійснювати рубки дерев на певних територіях.
Без цих документів керівник протягом 2020-2021 років видавав лісорубні квитки на проведення масштабних рубок. Таким чином, на площі у 14 га було зрубано понад 7 тисяч дерев різних порід.
За оцінками експертів, крім фінансових збитків була суттєво була пошкоджена екосистема лісу. Для її відновлення потрібні чималі кошти та десятки років.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Директор держпідприємства підозрюється у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому групою осіб (частина 1 статті 28, частина 3 статті 365 Кримінального кодексу). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
Як вказує обласна прокуратура, протиправну діяльність підозрюваний здійснював спільно з виконувачем обов’язків першого заступника начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, який також є підозрюваним у кримінальному провадженні.
Слідством задокументовано п'ять епізодів протиправної діяльності посадовців, яка спричинила шкоду державним інтересам у сфері охорони, відтворення, сталого і раціонального використання лісових ресурсів та суспільним інтересам на суму понад 50 мільйонів гривень.
Першому заступнику начальника Вінницького облуправління лісового та мисливського господарства було повідомлено про підозру стосовно п'яти рубок у Могилів-Подільському господарстві за тією ж кваліфікацією ще на початку липня.