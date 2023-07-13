Рада ухвалила розкритикований бізнесом закон про спрощення оцінки впливу на довкілля

Верховна Рада прийняла закон, що передбачає спрощення здійснення процедури оцінки впливу на довкілля для підприємців. За відповідний законопроект №8410, внесений Кабінетом міністрів, проголосувало 256 депутатів, причому жоден не голосував проти.

Як зазначив депутат від "Слуги народу" та представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, документ передбачая зміни, зумовлені необхідністю впровадження принципів цифровізації дозвільної процедури, скорочення строків здійснення процедури ОВД, а також зменшення дискреційних повноважень органу при прийнятті рішень в рамках процедури ОВД.

В свою чергу, голова профільного комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко (СН) вказав, що документ, який впорядковує процедуру ОВД при забудові або інших планових роботах, закладає, зокрема, підґрунтя для повоєнної відбудови України.

"Оцінка впливу на довкілля вкрай важлива для України сьогодні і після війни. Адже ця процедура є основним екологічним запобіжником, щоб при забудові, при здійсненні будь-якої планованої діяльності не завдавалася шкода довкіллю. Це європейська практика і європейська директива, і вона дозволить пом’якшити регуляторний тиск на бізнес", – зазначив він.

За словами Бондаренка, тривалий час ця процедура вважалася корумпованою, оскільки навіть після тривалої процедури бізнес міг отримати непрогнозовану відмову.

"Наразі всі корупційні ризики прибираються, а процедура стає абсолютно прозорою, регульованою, прийнятною для громадськості, зокрема екогромадськості та бізнесу. Також ми скорочуємо строк на проведення оцінки впливу на довкілля з 270 до 67 днів. Це суттєво вплине на швидкість ухвалення рішень і на початок відновлення країни після війни", – запевнив голова комітету.

Нагадаємо при цьому, що нещодавно Європейська Бізнес Асоціація розкритикувала законопроект №8410 і закликала парламентарів не підтримувати його в редакції до другого читання, схваленій комітетом Бондаренка.

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