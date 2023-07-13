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Рада приняла раскритикованный бизнесом закон об упрощении оценки влияния на окружающую среду
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий упрощение осуществления процедуры оценки воздействия на окружающую среду для предпринимателей. За соответствующий законопроект №8410, внесенный Кабинетом министров, проголосовало 256 депутатов, причем ни один не голосовал против.
Как отметил депутат от "Слуги народа" и представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, документ предусматривает изменения, вызванные необходимостью внедрения принципов цифровизации разрешительной процедуры, сокращения сроков осуществления процедуры ОВОС, а также уменьшения дискреционных полномочий органа при принятии решений в рамках процедуры ОВОС.
В свою очередь, председатель профильного комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко (СН) указал, что документ, упорядочивающий процедуру ОВОС при застройке или других плановых работах, закладывает, в частности, основу для послевоенного восстановления Украины.
"Оценка влияния на окружающую среду крайне важна для Украины и сегодня, и после войны. Ведь эта процедура является основным экологическим предохранителем, чтобы при застройке, при осуществлении какой-либо планируемой деятельности не наносился вред окружающей среде. Это европейская практика и европейская директива, и она позволит смягчить регуляторное давление на бизнес.", – отметил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Бондаренко, долгое время эта процедура считалась коррумпированной, поскольку даже после длительной процедуры бизнес мог получить непрогнозируемый отказ.
"В настоящее время все коррупционные риски убираются, а процедура становится абсолютно прозрачной, регулируемой, приемлемой для общественности, в частности экообщественности и бизнеса. Также мы сокращаем срок на проведение оценки влияния на окружающую среду с 270 до 67 дней. Это существенно повлияет на скорость принятия решений и начало восстановления страны после войны", – заверил глава комитета.
Напомним, что недавно Европейская Бизнес Ассоциация раскритиковала законопроект №8410 и призвала парламентариев не поддерживать его в редакции до второго чтения, одобренной комитетом Бондаренко.
Источник фото: ua.depositphotos.com