Рада приняла раскритикованный бизнесом закон об упрощении оценки влияния на окружающую среду

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий упрощение осуществления процедуры оценки воздействия на окружающую среду для предпринимателей. За соответствующий законопроект №8410, внесенный Кабинетом министров, проголосовало 256 депутатов, причем ни один не голосовал против.

Как отметил депутат от "Слуги народа" и представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, документ предусматривает изменения, вызванные необходимостью внедрения принципов цифровизации разрешительной процедуры, сокращения сроков осуществления процедуры ОВОС, а также уменьшения дискреционных полномочий органа при принятии решений в рамках процедуры ОВОС.

В свою очередь, председатель профильного комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко (СН) указал, что документ, упорядочивающий процедуру ОВОС при застройке или других плановых работах, закладывает, в частности, основу для послевоенного восстановления Украины.

"Оценка влияния на окружающую среду крайне важна для Украины и сегодня, и после войны. Ведь эта процедура является основным экологическим предохранителем, чтобы при застройке, при осуществлении какой-либо планируемой деятельности не наносился вред окружающей среде. Это европейская практика и европейская директива, и она позволит смягчить регуляторное давление на бизнес.", – отметил он.

По словам Бондаренко, долгое время эта процедура считалась коррумпированной, поскольку даже после длительной процедуры бизнес мог получить непрогнозируемый отказ.

"В настоящее время все коррупционные риски убираются, а процедура становится абсолютно прозрачной, регулируемой, приемлемой для общественности, в частности экообщественности и бизнеса. Также мы сокращаем срок на проведение оценки влияния на окружающую среду с 270 до 67 дней. Это существенно повлияет на скорость принятия решений и начало восстановления страны после войны", – заверил глава комитета.

Напомним, что недавно Европейская Бизнес Ассоциация раскритиковала законопроект №8410 и призвала парламентариев не поддерживать его в редакции до второго чтения, одобренной комитетом Бондаренко.

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