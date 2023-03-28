Кабмин обязал промышленность мониторить выбросы в атмосферу, но уже после войны

Кабинет министров утвердил порядок внедрения обязательных автоматизированных систем контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и автоматизированных инструментально-лабораторных измерений параметров выбросов от организованных стационарных источников.

Как сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, документ предусматривает обязанность предприятий установить системы мониторинга на свое новое оборудование. На уже работающее оборудование это требование не распространяется.

Порядком предусмотрено, что установить АСК необходимо в течение пяти лет после прекращения или отмены действия военного положения в Украине, так что , как, подчеркивают в ведомстве, у бизнеса будет время подготовиться к нововведениям.

Предполагается, что с помощью систем контроля предприятия должны будут производить соответствующие измерения, а полученные данные о выбросах передавать в Минэкологии. Сбор, обработка и анализ переданных данных будет производиться с помощью единой экологической платформы "ЭкоСистема".

"Мониторинг на трубе – решение, которое долго ждало экосообщество. Это важный шаг на пути к евроинтеграции, уменьшению промышленного загрязнения, а также доступу граждан к экологической информации и цифровому взаимодействию", – прокомментировал министр Руслан Стрелец.

По его словам, больше всего этого решения, вероятно, ожидали жители и экоактивисты Кривого Рога, Днепра, Запорожья, Мариуполя, Харькова или любого другого украинского промышленного города, но из-за войны ситуация ныне изменилась.

"К сожалению, сейчас наша промышленность работает на четверть по сравнению с довоенным уровнем. Однако все мы понимаем, что Украину ждет послевоенное восстановление и оно должно происходить уже по новым современным правилам", - подчеркнул чиновник.

Он указал, что нынешнее решение правительства позволит наладить современный цифровой обмен информацией между бизнесом, государством и гражданами, в результате чего каждый будет видеть, как то или иное предприятие влияет на состояние атмосферного воздуха, достаточны и эффективны ли его меры по сокращению выбросов и соблюдает ли бизнес условия разрешений на выбросы, а также насколько эффективна государственная политика в этой сфере и что нужно в ней откорректировать.

"То есть, государство будет оперировать достоверными данными, граждане будут видеть реальную ситуацию у себя в регионе, бизнес сможет оценить и спланировать, какие меры по экомодернизации еще предстоит реализовать, чтобы минимально влиять на окружающую среду. Это и есть европейский подход, который мы стремимся ввести в Украине", – отметил Стрелец.