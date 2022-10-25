Вторжение в будущее. Как российская агрессия поставила под угрозу перспективы "зеленой" модернизации украинской промышленности

Россия, экономика которой держится на добыче и продаже энергоресурсов, неизбежно должна пострадать в результате задекларированных Евросоюзом достижения климатической нейтральности к 2050 году и отказа от ископаемого топлива. Разрешенная ею полномасштабная агрессия против Украины, вне зависимости от результата военных действий, грозит достижению заветных целей Green Deal и Парижского соглашения по климату.

Дело даже не в том, что старые советские танки, утюжащие гусеницами украинскую землю, потребляют гигантское количество топлива и выбрасывают в воздух парниковые газы. Дело в том, что война заставила Европу и мир пересмотреть свои амбиции относительно отказа от угольного топлива, значительно грязнее газа. И в том, что послевоенное восстановление Украины практически неизбежно увеличит выбросы СО 2 , усложнив выполнение ею обязательств в рамках Парижского соглашения.

В преддверии ХХ века

До начала российского вторжения ориентированная на экспорт украинская промышленность активно строила планы "зеленой" модернизации производств. Этому способствовало несколько факторов: обязательства Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, высокие требования европейского рынка к экологичности продукции, давление украинской общественности, которая не желает мириться с удручающим состоянием природной среды в промышленных городах.

Горно-металлургический комплекс страны – второй по объему генератор валютной выручки в стране и значительный загрязнитель – закончил 2021 год с экспортными доходами $22,8 млрд, которые составили 33,5% всего украинского экспорта. Общая сумма капинвестиций предприятий ГМК с 2016 по 2020 годы превысила $8 млрд. Инвестиции компаний только в 2021 году составили более $2 млрд.

За это время доля расходов в природоохранные мероприятия в общем объеме капитальных инвестиций горно-металлургических компаний выросла с 39,8% в 2017 году до 53,8% в 2020 году. Доля же «экологических» инвестиций всей отрасли в общем объеме инвестиций и расходов на охрану внешней среды промышленности выросла, по данным Государственной службы статистики, с 41,1% до 54,8%.

В 2021 году мировая экономика начала исходить из коронакризиса. Год был очень удачным с точки зрения мировых цен на сырьевые товары. Благодаря этому, украинские компании смогли значительно увеличить свои доходы, поэтому с энтузиазмом планировали долгосрочные вложения и инвестиции.

На 2022 год намечалось завершение многих проектов, связанных с модернизацией так называемых первичных переделов. Далее производители думали сосредоточиться на развитии продуктов с высокой долей добавленной стоимости, выпуске DRI-котунов и развитии электросталеплавильных мощностей.

Основные технологии, в которые инвестировали горно-металлургические предприятия, по данным GMK Center:

· Вдувание пылеугольного топлива в доменные печи . Позволяет достичь экономии энергоресурсов за счет отказа от использования природного газа и снижения расхода кокса.

· Очистка выбросов в атмосферу . На доменное и агломерационное производство приходится основная часть выбросов загрязняющих веществ, поэтому все проекты, связанные с этими переделами, сопровождаются четко выраженными экологическими эффектами (в частности, снижением пыли выбросов на 50% и более).

· Повышение содержания железа в готовой продукции . Более качественное железорудное сырье – это не только более высокая цена продукции, но снижение выбросов СО 2 и других загрязняющих веществ в металлургическом производстве.

По разным оценкам, в последующие 20-30 лет для достижения углеродной нейтральности отрасли потребовалось примерно $25 млрд.

Агрессия против планов

Военное вторжение России в Украину в начале 2022 коренным образом изменило жизнь и экономику Украины. Погибли десятки тысяч человек, треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома, десятки городов разрушены, тысячи бизнесов прекратили свою деятельность.

По октябрьскому прогнозу Всемирного банка, ВВП Украины в 2022 году из-за войны может сократиться на 35%. Напомним, еще в январе 2022 года Всемирный банк прогнозировал рост ВВП на 3,2%. Таким образом, по итогам 2022 года внутренний валовой продукт может составить $130 млрд.

Общие потери экономики от войны (потеря ВВП, инвестиций, рабочей силы и т.п.) по общим оценкам Министерства экономики Украины и Киевской школы экономики колеблются от $600 до $750 млрд. украинским правительством более чем в $349 млрд. Это превышает ВВП Украины в 2021 году более чем в 1,5 раза.

Война задает очень высокий уровень неопределенности дальнейшего развития событий. Возможны как пессимистические, так и оптимистичные сценарии. Если она затянется, экономическое восстановление начнется только в 2024 году. Но что касается отечественной промышленности вообще и горно-металлургической отрасли, в частности, уже сейчас можно говорить о таких последствиях агрессии.

Война привела к тому, что:

• Украинская металлургия потеряла более 40% своих мощностей . Война уничтожила крупнейшие украинские металлургические предприятия: Азовсталь и ММК им. Ильича. Уцелевшие предприятия также расположены на юго-востоке Украины. Эти регионы сейчас либо оккупированы, либо находятся в непосредственной близости от боевых действий.

По данным ассоциации «Укрметаллургпром», средний уровень загрузки работающих предприятий составил 15% у металлургических заводов и 25% у горно-обогатительных комбинатов. Согласно прогнозам ассоциации, метпредприятия в лучшем случае произведут 6,5-7 млн т стали по итогам 2022 года. В то время как в 2021 году Украина экспортировала 21,3 млн т стали и заняла 14-е место в мире по ее производству, по данным World Steel Association.

• Украинские предприятия испытывают логистические трудности. Россия заблокировала украинские порты, по которым традиционно отгружали на экспорт металлургическую продукцию. Рыжая и металл не стали частью «зернового соглашения», как надеялись украинские производители. Кроме того, боевые действия по сути заблокировали 3/4 сухопутных границ Украины. Единственный маршрут, оставшийся для украинских экспортеров – железнодорожный путь в Европу через западную границу. Для металлургов это увеличило расходы по логистике в три-пять раз до $100-130 на тонну.

• Возникла энергетическая проблема . В результате продолжающихся с 10 октября 2022 года массированных российских обстрелов пострадала значительная часть украинской инфраструктуры. По некоторым оценкам – до 30%. Перебои с энергией принудили компании ГМК останавливать создание либо ограничивать производственные мощности.

• Возникла нехватка персонала. Из-за отъезда части украинцев за границу, переезда в западные регионы или из-за мобилизации работников, предприятия испытывают недостаток квалифицированного персонала.

• Упали цены на внешних рынках. Война сменила динамику мировой экономики. Вместо роста, прогнозируемого в начале года, мир погружается в рецессию. Worldsteel прогнозирует снижение мирового потребления стали в 2022 году на 2,3% по сравнению с 2021 годом – до 1796,7 млн т на фоне устойчиво высокой инфляции и роста процентных ставок по всему миру. Уменьшение спроса на металл снижает цены. К примеру, цены на руду упали со $159/т в марте до $99/т по состоянию на $1 сентября. Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует снижение цены на руду в третьем квартале до $70/т.

• Метпредприятия остановили долгосрочные инвестиции. «Активная фаза инвестирования начнется только после окончания войны», – заявил СЕО Метинвест Юрий Рыженков. Об отказе от масштабных инвестиционных планов говорит также гендиректор «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо: «Мы пока приостанавливаем некоторые из наших инвестиционных проектов. Исключение делаем для тех, без которых наше производство может остановиться полностью».

Ferrexpo, активы которой менее всего пострадали в результате войны,продолжает инвестировать в проекты, обеспечивающие краткосрочную выгоду. В первом полугодии 2022 года, по данным компании, ее капитальные вложения составили $102 млн. Из-за отсутствия значительной долговой нагрузки, Ferrexpo сейчас имеет самый высокий кредитный рейтинг среди украинских металлургических производителей: «ССС+». У «Метинвеста» есть рейтинг «ССС», а «Интерпайп» – «ССС-».

Вместе с тем, несмотря на разрушительные последствия войны Украина остается перспективным поставщиком металлургической продукции на европейские рынки, особенно с учетом санкций против российских производителей. Украинские горнообогатительные комбинаты почти не пострадали, сталелитейный комплекс также частично уцелел. За девять месяцев 2022 года в ЕС было поставлено 21,4 млн. т железной руды. Основными потребителями стали Словакия с долей 19,45%, в Польшу пришлось 16,99% объема, в Чехию – 16,03%.

Глобальная реакция

Украинские события стали дополнительным фактором, повлиявшим на снижение промышленного производства в мире. Ограничения поставок газа по России вызвали энергетический кризис, рост цен на продукты питания и глобальную инфляцию. Всемирный банк прогнозирует в 2022 году увеличение потребительских цен до 8,8%. Инфляция в еврозоне по прогнозу Еврокомиссии составит 7,6%, а в ЕС – 8,3%. Высокие цены на энергоносители оказывают негативное влияние на европейскую промышленность, а необходимость изменять маршруты ввоза энергоресурсов вызывает дисбаланс в цепочках поставок.

Изменилась таксономия. Европе пришлось включить в таксономию атомную энергию и газ как виды топлива, способствующие переходу к безуглеродной экономике. Стало очевидно, что отказаться от ископаемого топлива не так-то просто. Инвестиции в его разработку растут, а значит, и выбросы в процессе добычи будут снижаться медленнее.

Однако общий курс ЕС на отказ от ископаемого топлива остался прежним. Более того, газовый шантаж России убедил Европу в правильности избранного пути.

«Модернизация и декарбонизация энергоемких отраслей должна стать главным приоритетом. Целью Европейского зеленого курса является создание новых рынков для климатически нейтральной и круглогодичной продукции, такой как сталь, цемент и основные химические вещества. Чтобы возглавить эти изменения, Европе нужны новые промышленные процессы и более чистые технологии для снижения затрат и повышения готовности к рынку. К примеру, Комиссия будет поддерживать прорывные технологии чистой стали, ведущие к процессу производства стали с нулевым содержанием углерода. Инновационный фонд системы торговли выбросами ЕС поможет развернуть другие крупномасштабные инновационные проекты для поддержки экологически чистых продуктов во всех энергоемких секторах», – говорится в сообщении Еврокомиссии о новой промышленной стратегии для Европы.

Юридические формальности

Хотя Украина проделала большую работу, приняв Национальный план сокращения выбросов и обновленный Национальный определенный вклад в Парижское соглашение, война внесла свои коррективы.

С одной стороны она ускорила евроинтеграцию Украины с ЕС. 23 июня 2022 года Украина приобрела статус кандидата в члены Евросоюза. Теперь ей придется ускорить реформы для того, чтобы по-настоящему войти в европейскую семью.

Среди важных реформ, которые требует провести Европа: борьба с коррупцией, верховенство права, борьба с отмыванием денег, борьба с олигархами, изменение закона о нацменьшинствах, согласование украинского аудиовизуального законодательства с европейским.

Здесь ничего не сказано о климатических целях. Но очевидно, если Украина пойдет вразрез с «зеленой» политикой Брюсселя, ее вступление в ЕС будет сложным. Поэтому сейчас Польша, Литва и Чехия помогают Украине ввести новое законодательство для лучшей защиты окружающей среды.

Перспективы обновления

Прямой ущерб, нанесенный войной окружающей среде Украины, пока оценивается в 35,3 млрд. долларов. инфраструктуры газоснабжения и экосистем (лесные пожары и наземные мины).

Война нанесла большой урон украинской промышленности. Ее восстановление почти неизбежно приведет к увеличению выбросов. По оценкам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, 79 млн. т парниковых газов потенциально будет произведено во время послевоенного восстановления и восстановления инфраструктуры городов и сел Украины. Министр говорил о городах и селах, а не о промышленности. Ее восстановление будет заботой владельцев. До окончания войны они не горят желанием обсуждать будущие цифры инвестиций и то, что именно они будут восстанавливать.

Хотя у государства уже есть приблизительный план действий. Война еще не окончена и окончательные суммы ущерба, который она нанесла экономике, пока неизвестны. Вместе с тем презентованный Украиной в июле 2022 года в швейцарском Лугано План национального восстановления Украины предусматривает инвестиции в размере $750 млрд.

К сожалению, там нет четкой программы по восстановлению именно промышленности. Среди многих планов, подготовленных к конференции в Лугано, есть планы восстановления инфраструктуры, восстановления оборонно-промышленного комплекса, восстановления и развития экономики, даже план восстановления чистой и безопасной окружающей среды.

Однако нельзя говорить, что государство ничего не делает для промышленности. Полезные для нее мероприятия разбросаны среди 15 программ Плана восстановления Украины. К примеру, там есть программа «Развитие секторов экономики с добавленной стоимостью», на которую требуется финансирование в размере примерно $50 млрд.

Среди прочего там есть четыре проекта для металлургии, которые должны быть реализованы в ближайшие годы – 2022-2023. Они предполагают строительство или модернизацию прокатных станов для производства готовой продукции, учитывая внутренний спрос. Ожидается, что для восстановления изуродованной инфраструктуры Украине потребуется листовая сталь, рельсы и балки, сталь с покрытием.

У разработчиков Плана восстановления есть также идея приобщиться к цепи добавленной стоимости "зеленой" стали: увеличить производство окатышей DR-класса, производство железа прямого восстановления и горячебрикетированного железа, в том числе с использованием H 2 , производство "зеленой" стали в электродуговых печах.

Общая приблизительная стоимость металлургических проектов составляет 5,8 млрд. долларов. Сюда включены частные и государственные инвестиции. Ожидается, что большинство инвестиций будут поступать частными игроками после внедрения конкурентоспособных процентных ставок, страхования зоны боевых действий и мер по улучшению деловой среды.

Национальный план возрождения экономики имеет программы по восстановлению экологии, но не очень конкретные. На программу «Окружающая среда и устойчивое развитие» Украина просит $20 млрд. Еще $130 млрд – на программу «Энергетическая безопасность и переход к углеродной нейтральной экономике».

В настоящее время детали плана активно обсуждаются заинтересованными сторонами. Именно наличие такой дискуссии свидетельствует о том, что перспективу обновления Украины никто не ставит под сомнение. Для Украины важнейшим сигналом является то, что обсуждаются методы и способы достижения цели, а не сама цель. То есть, восстановление обязательно начнется после окончания войны, а в отдельных регионах, возможно, и раньше.

Для Запада важно то, что Украина не ставит под сомнение необходимость прозрачности и контроля за расходованием средств. А также то, что страна готова восстанавливать свою экономику так, чтобы в дальнейшем максимально синхронизировать ее с европейской.

Не очень «зеленое» возрождение

Для «зеленой» модернизации металлургам нужны три вещи: технологии, «зеленая» энергия и финансирование. А еще необходимо желание, которое у бизнеса обычно обусловлено экономической целесообразностью.

Сейчас почти половина металлургии разрушена. Уцелевшая часть переживает не лучшие времена, работая не в полную мощность. Проблемы с логистикой не позволяют своевременно доставлять продукцию покупателям. То есть, экономический смысл перехода на «зеленые» технологии для украинских промышленников под большим вопросом.

Технологии, во-первых, дорогие, а во-вторых, еще далеки от совершенства. Еще до войны в ходе дискуссий о «зеленом» переходе эксперты неоднократно высказывали мнение, что для Украины было бы гораздо выгоднее подождать, когда «зеленые» технологии разовьются – станут дешевле и эффективнее, а только начинать их использование.

из-за войны металлургический бизнес понес потери и не имеет доступа к дешевому финансированию. Мощности возобновляемой энергетики, которые размещались на юге страны, либо разрушены, либо находятся на захваченной территории. Рост цен на энергоносители и дефицит газа заставляет возвращаться в ископаемое топливо. Соответственно, "зеленая" трансформация фактически поставлена на паузу.

Война, к сожалению, уничтожила более современные металлургические производства Азовстали и ММК им. Ильича. Последнее в Украине и вообще в Европе мартеновское производство осталось на комбинате «Запорожсталь». И она уцелела.

В апреле, после месяца консервации, мартены снова заработали. «Прежде всего, запустили аглофабрику, две доменные печи. После этого заработал полный цикл – мартеновские и прокатные цеха комбината. Производственную цепочку мы восстановили, сейчас она работает на 40-50% от своей мощности», – сообщил тогда генеральный директор комбината «Запорожсталь» Александр Мироненко.

Мартены дают большой углеродный след. Маловероятно, что владелец быстро закроет устаревшее производство. Ранее такой проект оценивался в $1,5 млрд. и денег на него годами не находилось.

Более половины украинского стального экспорта приходится на полуфабрикаты. Это наиболее «грязные» этапы производства. Готовый металлопрокат (продукция следующего металлургического передела) более «чистый» с точки зрения экологических требований, но и чаще подпадает под антидемпинговые меры и квотирование на европейском рынке. Украинские производители обычно добывают сырье и производят полуфабрикаты в Украине, а готовый прокат пытаются производить за его пределами, ближе к покупателям.

С большой вероятностью на ближайшие несколько лет после войны производители продолжат такую практику. Ведь основной задачей государства, бизнеса и населения станет восстановление отечественной экономики, жилья, социальной и транспортной инфраструктуры, в целом преодоление бедности. Следовательно, есть риск, что возрождение украинской металлургической промышленности не будет слишком «зеленым».

Текст: Анна Кибовская, Александр Бердинских. ГРАФИКА: Ольга Хворост

Подготовлен при поддержке journalismfund.eu .

Полная версия исследования доступна по ссылке .