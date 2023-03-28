Кабмін зобов'язав промисловість моніторити викиди в атмосферу, але вже після війни

Кабінет міністрів затвердив порядок запровадження обовʼязкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферу та здійснення автоматизованих інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів від організованих стаціонарних джерел.

Як повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, документ передбачає обов’язок для підприємств встановити системи моніторингу на своє нове обладнання. На вже діюче устаткування ця вимога не поширюється.

Порядком передбачено, що встановити АСК необхідно упродовж п'яти років після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні, тому, як підкреслюють у відомстві, бізнес матиме час підготуватися до нововведень.

Передбачено, що за допомогою систем контролю підприємства повинні будуть проводити відповідні вимірювання, а отримані дані про викиди передавати до Міндовкілля. Збір, обробка та аналіз переданих даних буде здійснюватись за допомогою єдиної екологічної платформи "ЕкоСистема".

"Моніторинг на трубі – рішення, на яке довго чекала екоспільнота. Це важливий крок на шляху до євроінтеграції, зменшення промислового забруднення, а також доступу громадян до екологічної інформації та цифрової взаємодії", – прокоментував міністр Руслан Стрілець.

За його словами, найбільше на це рішення, ймовірно, очікували жителі та екоактивісти Кривого Рогу, Дніпра, Запоріжжя, Маріуполя, Харкова або будь-якого іншого українського промислового міста, але через війну ситуація змінилася.

"На жаль, зараз наша промисловість працює на чверть порівняно з довоєнним рівнем. Проте всі ми розуміємо, що Україну чекає повоєнне відновлення, і воно має відбуватися вже з новими сучасними правилами", - підкреслив чиновник.

Він вказав, що нинішнє рішення уряду дозволить налагодити сучасний цифровий обмін інформацією між бізнесом, державою та громадянами, в результаті чого кожен бачитиме, як те чи інше підприємство впливає на стан атмосферного повітря, чи достатні та ефективні його заходи по скороченню викидів, чи дотримується бізнес умов дозволів на викиди, а також наскільки ефективною є державна політика у цій сфері і що у ній потрібно відкоригувати.

"Тобто держава оперуватиме достовірними даними, громадяни бачитимуть реальну ситуацію у себе в регіоні, бізнес зможе оцінити та спланувати, які заходи з екомодернізації ще потрібно реалізувати, щоб мінімально впливати на довкілля. Це і є європейський підхід, який ми прагнемо запровадити в Україні", – зазначив Стрілець.