Загроза для інвестицій у надра: Бізнес розкритикував можливі зміни процедури оцінки впливу на довкілля

Європейська Бізнес Асоціація закликає депутатів Верховної Ради не підтримувати законопроект №8410 про внесення змін до процедури оцінки впливу на довкілля в другому читанні в редакції, схваленій профільним комітетом парламенту, а направити документ на доопрацювання.

В бізнес-об'єднанні вказують, що загалом підтримують пропоновані зміни, зокрема у частині прагнення розробників скорочення строків здійснення процедури ОВД, переходу на електронний документообіг, а також можливості продовження здійснення процедури ОВД на територіях, де відбуваються бойові дії або прилеглих до них.

Натомість за час підготовки документу до другого читання, зазначають у ЄБА, основні зауваження підприємців щодо дискреційних повноважень уповноваженого органу, посилення зарегульованості процедури та втручання в діяльність бізнесу не були враховані. Більше того, перестороги бізнесу посилились через появу окремих нових положень, які вносять додаткову невизначеність у процедуру ОВД.

Так, законопроєкт вводить можливість відмови підприємству у видачі висновку з ОВД, тобто надає право уповноваженому органу утриматись від прийняття рішення про допустимість чи недопустимість здійснення господарської діяльності.

Натомість чинним законом про ОВД уповноважений орган зобов’язаний прийняти рішення і визначити, чи може бути реалізований той чи інший проєкт, чи ні і при цьому надати відповідні аргументи.

До того ж, відмова у видачі висновку з ОВД з боку уповноваженого органу вважається порушенням законодавства про ОВД та тягне за собою накладання штрафів на посадових осіб, а при повторному порушенні – з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік, наголожують в асоціації.

Також там звертають увагу на нечіткість пропонованих підстав для відмови у видачі висновку з ОВД, у чому бізнес - на фоні на масового характеру зловживань уповноважених органів своїми повноваженнями та відсутності відповідальності за це - бачить значні корупційні ризики.

Як альтернативу, на думку ЄБА, доцільно залишити виключно посилання на підстави для невидачі висновку з ОВД як дозвільного документу відповідно до законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Крім того, асоціація вказує, що видавати рішення про недопустимість провадження діяльності у випадку прийняття закону в нинішньому вигляді буде можливо і у зв’язку з встановленими законами забороною чи обмеженням.

"Наприклад, компанія-надрокористувач придбала на аукціоні спеціальний дозвіл на користування надрами на певну ділянку, на частині якої є об’єкт ПЗФ. Далі компанія проведе процедуру ОВД на розвідку та буріння, і через кілька років у випадку успішної діяльності вирішить будувати нові об’єкти для діяльності в рамках цієї ділянки, на що також необхідно робити окрему процедуру ОВД. От тут і можуть початись труднощі", - зазначається в коментарі ЄБА.

За новою нормою законопроєкту №8410, уповноважений орган може видати рішення про недопустимість провадження діяльності, тобто назавжди заборонити компанії реалізовувати інвестиційний проєкт на ділянці, на яку вона попередньо законно отримала дозвіл та вклала чималі кошти.

"Насправді така ділянка не мала б взагалі виставлятись на аукціон, хоча Міндовкілля до сих пір погоджує для подальшого продажу Держгеонадрами через електронні торги ділянки, які перетинаються із об’єктами природно-заповідного або лісового фонду, таким чином, підтверджуючи можливість провадження на них господарської діяльності", - вказують підприємці.

Більш того, там наголошують, що зважаючи на тенденцію розширення територій та об’єктів, які підлягають режиму особливої охорони, навіть у тих надрокористувачів, на ділянках яких зараз немає об’єктів ПЗФ, вони можуть "раптово" з’явитись і компанія про це дізнається вже постфактум, оскільки процес розширення/створення об'єктів ПЗФ не вимагає погодження із бізнесом, якщо він не є саме власником землі.

"Відтак, це потенційно корупційне положення має бути виключене із законопроєкту або ж, як альтернатива, змінене на можливість уповноваженого органу видавати рішення про допустимість провадження діяльності (позитивний висновок ОВД) з певними екологічними умовами", - резюмують в ЄБА.

Також там розкритикували запропоновану норму про проведення громадських слухань з ОВД на час воєнного стану в режимі відеоконференції. Їх має проводити або підрядна організація, або уповноважений орган, у тому числі і віддалені територіальні громади.

"Нестабільність інтернет-покриття або його повна відсутність, брак технічного обладнання, а за умови повітряної сирени й потреби переходу в бомбосховища громадські слухання можуть так і не розпочатись", - констатують в об'єднанні.

Там нагадують, що з середини 2020 року на час дії карантину громадські слухання, як частина процесу громадського обговорення, були тимчасово припинені, і це жодним чином не заважало відбуватись процедурам ОВД та надавати громадськості свої зауваження. Тому в ЄБА радять продовжити громадське обговорення звіту з ОВД без громадських слухань до кінця війни.

Як резюмувала координатор комітету промислової екології та сталого розвитку ЄБА Ольга Бойко, найбільш оптимальним рішенням було б взагалі залишити процедуру ОВД без змін - з огляду на те, що "пропоновані зміни не лише не мають нічого спільного з дерегуляцією бізнес-діяльності в Україні, але й зводять нанівець євроінтеграційні зусилля України, зокрема у сфері верховенства права та протидії корупції".

Зазначимо, що законопроєкт №8410 був внесений в парламент Кабінетом міністрів 1 лютого і прийнятий у першому читанні 11 квітня. 22 червня комітет Ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендував прийняти його у другому читанні та в цілому.