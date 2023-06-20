Бізнес обурений несподіваним рішенням Кабміну запровадити нові акцизні марки: які аргументи проти

Європейська Бізнес Асоціація вважає непослідовним та неефективним рішення Кабінету міністрів запровадити марки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби нового зразка з додатковим захисним голографічним елементом з 1 вересня.

Як ідеться у заяві об'єднання стосовно відповідної постанови №618, прийнятої 19 червня, наслідком цього буде збільшення витрат прозорого бізнесу замість дієвої боротьби з нелегальним ринком.

"Проєкт постанови не був попередньо опублікований для обговорення з громадськістю, що позбавило виробників, імпортерів, продавців алкогольних напоїв та тютюнових виробів права висловити свою позицію щодо доцільності прийняття цього документу", - обурюються підприємці.

На їхню думку, впровадження марок нового зразка не співвідноситься в цілому зі стратегією врегулювання питання акцизних марок, яка викладена, зокрема, у законопроєкті №8287, прийнятому у першому читанні у січні цього року. Він передбачає запровадження з 2026 року графічного елемента електронної марки акцизного податку без жодного голографічного захисту.

"Ідея запровадити нові зразки акцизних марок наприкінці 2023 року є абсолютно непослідовною, а державна політика у цьому питанні – непередбачуваною. До того ж, без забезпечення державою ефективності контролю за обігом підакцизної продукції це не матиме жодного позитивного впливу на боротьбу з нелегальним ринком", - вважають у ЄБА.

В асоціації нагадують, що у 2020 році вже запроваджувались марки акцизного податку нового зразка. Тоді поліграфічному комбінату "Україна" було доручено здійснити виготовлення, безоплатний обмін та доставку продавцю марок нового зразка та прийняти на знищення марки попереднього зразка.

"Однак, незважаючи на численні звернення, у тому числі від ЄБА, до державних органів, цей безоплатний обмін так і не було реалізовано. Тільки за даними компаній-членів комітету з питань імпорту та торгівлі алкогольними напоями асоціації, бізнес не зміг замінити близько 6,15 мільйона марок, що вартувало компаніям понад 1 мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

Також в ЄБА зазначають, що голографічний захисний елемент для захисту марок акцизного податку вже використовувався раніше, однак рішенням уряду був вилучений ще у 2012 році.

"Вилучення відбулось через те, що такий захисний елемент мав суттєву вартість у складі ціни марки акцизного податку, але ніяк не допомагав боротися з нелегальним ринком підакцизної продукції. Так само і зараз бізнес не бачить жодних підстав вважати, що сьогоднішнє запровадження голографічного захисного елемента якось допоможе побороти нелегальний обіг", - вказують там.

За оцінкою експертів асоціації, в Україні існує достатня кількість процедур, механік і інструментів для виявлення нелегального алкоголю і вирішення питання з його незаконним обігом, "які точно лежать поза межами зміни" дизайну чи захисних елементів акцизної марки.

"Бізнес послідовно відстоює позицію, що найбільш дієвими методами боротьби з нелегальним ринком алкоголю є продовження приватизації державних спиртових заводів, закриття нелегального виробництва спирту, нагляд за легальними виробниками алкогольних напоїв шляхом встановлення ефективних механізмів контролю витрат і унеможливлення виробництва алкогольних виробів із необлікованого спирту", - наголошують в ЄБА.

Запровадження додаткових захисних елементів на марках акцизного податку не призведе до бажаних результатів у боротьбі з нелегальним ринком навіть у тютюновій індустрій, вважають там.

Зазначається, що за даними дослідження ринку нелегальних сигарет промислового виробництва, яке на постійній основі проводиться KANTAR Україна, у лютому 2023 року частка нелегальних сигарет досягла 20,2% від загального обсягу ринку.

При цьому понад 60% зазначеної нелегальної продукції складають сигарети без марок акцизного податку встановленого зразка. Це, зокрема, продукція, маркована для продажу в магазинах безмитної торгівлі або для експорту в інші країни, частка якої на ринку становила 10,8%, а також сигарети, нелегально ввезені на митну територію України з інших країн (насамперед Білорусі, Молдови, Сербії), обсяг яких оцінюється в 1,5% ринку.

"Таким чином, підроблені марки не є ані єдиним, ані основним фактором, який впливає на динаміку нелегального ринку тютюнових виробів. Відтак, навіть повне усунення цього фактору (яке не може бути досягнуто шляхом запровадження додаткового голографічного захисного елементу для акцизної марки) не стане ключовим кроком для вирішення проблеми", - резюмують підприємці.

Окрім цього, на їхню думку, зміна дизайну акцизної марки та запровадження для неї додаткового захисного елементу містить ризик зміни фізичних параметрів, що можуть напряму вплинути на технологічний процес їх нанесення (таких, як розмір марки, заміна використовуваного для її нанесення клею тощо).

А в свою чергу, в умовах тютюнового виробництва, яке є надшвидкісним, такі зміни призведуть до необхідності переналаштування обладнання, що є технологічно складним і тривалим процесом, який може потребувати тимчасового призупинення виробництва.

Зазначимо, що про рішення уряду встановити нові зразки марок акцизного податку урядові структури напередодні не повідомляли й, відповідно, не коментували його. Не повідомляв про це й представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук, що звітує про перелік рішень, які ухвалюються на кожному засіданні уряду. Втім, на урядовому порталі вказана постанова від 19 червня дійсно вже опублікована.

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