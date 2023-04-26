Тютюнові гіганти продовжують працювати у РФ та платити податки на користь агресора - ЗМІ

26 квітня у ВР відбулося засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому депутати розглянули законопроєкти щодо запровадження в Україні електронної акцизної марки для тютюнових виробів. За підсумками дискусій з індустріями було враховано 2 із 16 зауважень тютюнової галузі. Схоже, в Україні "вимальовується" "російська система" електронного акцизу — ніде у світі такого більше немає. Про це йдеться в статті видання "Факти".

Видання зазначає, що з поля зору голови Комітету ВРУ Данила Гетманцева, а також БЕБ, СБУ, ДФС і ДБР вислизають транснаціональні тютюнові корпорації, такі як Philip Morris, Imperial Global Tobacco, British American Tobacco, JTI, які продовжують вести бізнес на території Росії і платити там податки, фінансуючи цим російську агресію проти України. Варто зазначити, що, за версією Forbes (за 2022 рік), вони входять у топ найбільших іноземних компаній Росії. І при цьому продовжують працювати в Україні.

Philip Morris International. Виторг за рік — 392,9 млрд рублів. Виробник сигарет під брендами Parliament та Marlboro заявляв, що хоче продати активи у Росії. Але поки шукає покупця, вирішив знизити обсяги виробництва через збої в логістичному ланцюжку. У холдингу фабрика у Росії та дистриб'юторський підрозділ, в якому працюють 3200 осіб.

Japan Tobacco International. Виторг за рік — 345,5 млрд рублів. У березні минулого року компанія зупинила всі інвестиції у російський ринок, а також повідомляла, що розглядає варіанти виходу з країни. У Росії у японського виробника тютюну чотири заводи та близько 4 000 співробітників. JTI Росія випускає цигарки Kiss, Winston та LD.

British American Tobacco. Виручка за рік — 225,4 млрд рублів. Ще на початку березня 2022 року фірма повідомила про звільнення з Росії. Але піти виявилося не так просто. Виробник цигарок Lucky Strike та Dunhill планує продати бізнес місцевому менеджменту, проте цей процес досі не вдається закінчити. А поки що сигарети British American Tobacco без перебоїв поставляються до наших магазинів.

"У сумі це майже трильйон рублів (963,8 млрд рублів) прибутку, податки з якого спрямовані на фінансування російської агресії проти України, " – зазначають "Факти".

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну лише 9% з півтори тисячі світових компаній залишили російський ринок. Переважна більшість відомих брендів продовжує фінансувати бюджет агресора.

"Коллективний Захід, чий ринок для міжнародних компаній є пріоритетнішим, ніж Росія, має проявити тверду позицію. Зрештою, кожен суб'єкт у цій партії має визначитися: декларувати цінності на папері чи діяти. Мовчання вбиває. Буквально", — сказав Подоляк.

"Хочеться сподіватися, що правоохоронці звернуть увагу на спонсорів бюджету країни-агресора," – резюмує видання.

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