Табачные гиганты продолжают работать в РФ и платить налоги в пользу агрессора - СМИ

26 апреля в ВР состоялось заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором депутаты рассмотрели законопроекты о внедрении в Украине электронной акцизной марки для табачных изделий. По итогам дискуссий с индустриями были учтены 2 из 16 замечаний табачной отрасли. Похоже, в Украине "вырисовывается" "российская система" электронного акциза - нигде в мире такого больше нет. Об этом говорится в статье "Факты".

Издание отмечает, что из поля зрения председателя Комитета ВРУ Даниила Гетманцева, а также БЭБ, СБУ, ГФС и ГБР ускользают транснациональные табачные корпорации, такие как Philip Morris, Imperial Global Tobacco, British American Tobacco, JTI, которые продолжают вести бизнес на территории России и платить там налоги, финансируя тем самым российскую агрессию против Украины. Следует отметить, что, по версии Forbes (за 2022 год), они входят в топ крупнейших иностранных компаний России. И при этом продолжают работать в Украине.

Philip Morris International. Выручка за год - 392,9 млрд рублей. Производитель сигарет под брендами Parliament и Marlboro заявил, что хочет продать активы в России. Но пока ищет покупателя, решил снизить объемы производства из-за сбоев в логистической цепочке. В холдинга фабрика в России и дистрибьюторское подразделение, в котором работают 3200 человек.

Japan Tobacco International. Выручка за год – 345,5 млрд рублей. В марте прошлого года компания приостановила все инвестиции в российский рынок, а также сообщала, что рассматривает варианты выхода из страны. В России у японского производителя табака четыре завода и около 4000 сотрудников. JTI Россия выпускает сигареты Kiss, Winston и LD.

British American Tobacco. Выручка за год – 225,4 млрд рублей. Еще в начале марта 2022 года фирма сообщила об уходе из России. Но уйти оказалось не так-то просто. Производитель сигарет Lucky Strike и Dunhill планирует продать бизнес местному менеджменту, однако этот процесс до сих пор не удается закончить. А пока сигареты British American Tobacco без перебоев поставляются в наши магазины.

"В сумме это почти триллион рублей (963,8 млрд рублей) прибыли, налоги с которой направлены на финансирование российской агрессии против Украины", - отмечают "Факты".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину только 9% из полутора тысяч мировых компаний покинули российский рынок. Большинство известных брендов продолжает финансировать бюджет агрессора.

"Коллективный Запад, чей рынок для международных компаний приоритетнее России, должен проявить твердую позицию. В конце концов, каждый субъект в этой партии должен определиться: декларировать ценности на бумаге или действовать. Молчание убивает. Буквально", — сказал Подоляк.

"Хочется надеяться, что правоохранители обратят внимание на спонсоров бюджета страны-агрессора", – резюмирует издание.

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