Де Уряду України знайти 20 млрд. грн до державного бюджету під час війни?

Спойлер: гроші під ногами, тільки правоохоронцям треба докласти більше зусиль

Проблема існування нелегального тютюнового бізнесу спотворює чесну конкуренцію та становить велику проблему для країни, її економіки, та, в нашому випадку, – ще й може сповільнювати процес відновлення й відбудови України від наслідків війни (через недоотримання коштів до бюджету). Адже, незважаючи на усі попередні зусилля, наразі Україна ще залишається одним із найбільших джерел нелегальних сигарет, які контрабандним шляхом потрапляють до ЄС.

Тютюновий комітет Європейської бізнес Асоціації регулярно відслідковує зміни частки нелегального ринку у результатах дослідження, яке щоквартально проводить незалежна компанія КАНТАР Україна.

Так, згідно з останніх результатів згаданого дослідження, нелегальний ринок тютюну з 2017 року зріс приблизно з 2% від загального споживання тютюну до 21,9 % у 2022 році. Кантар Україна перераховуючи 21,9% тютюнового ринку у грошовий еквівалент податкових надходжень до державного бюджету, порахували, що це складає приблизно 20,5 млрд. грн втрат державного бюджету за 2022 рік і це тільки по одній тютюновій індустрії.

Ситуація непроста і врешті потребує не просто уваги, а активних дій з боку відповідних компетентних органів, зокрема, правоохоронних. Адже ефективність боротьби з тінню – один з аспектів, завдяки якому формується (чи руйнується довіра). Як в середині країни, так і на зовні. Якщо говорити про тютюновий ринок, то, безумовно, можна говорити, що тенденція до боротьби почалась. Але все ж є але. І в даному контексті велике «але» - необхідність доводити справи до вирішення та покарання порушників.

Отож, кілька кейсів щодо нелегального ринку.

Після зупинки, у серпні минулого року, діяльності одного із найбільших виробників нелегальних тютюнових виробів у місті Жовті Води, відбулось поступове зниження рівня нелегальної торгівлі, але, разом із тим, зменшилась протидія правоохоронних органів до інших діючих на території України виробників нелегальних сигарет, які займають не меншу долю ринку і навіть частково зайняли нову звільнену від конкурента нішу дешевих сигарет.

6 березня цього року із новин на сайті Бюро економічної безпеки України стало відомо про обшуки на тютюновій фабриці у Львівській області. Як зазначається у повідомленні БЕБ - «Службові особи товариства підозрюються у незаконному виготовленні, зберіганні тютюнових виробів, що не оклеюються марками акцизного податку та не відображаються в бухгалтерському, податковому обліках та без декларування отриманих доходів від їх реалізації». Проте, на жаль, як показує історія обшуків на фабриці у Львівській області, незаконна діяльність після такого ”чергового” обшуку не припинилась, а виробництво нелегальних сигарет потім безперешкодно продовжується, і ці нелегальні сигарети за допомогою різних видів транспортних засобів (туристичних автобусів, БПЛА і навіть надувних водних матраців) роблять спроби потрапити на ринок ЄС.

Інший цікавий кейс, щодо фабрики, яка знаходиться у Рівненській області. За отриманою з відкритих джерел інформацією, вироблена на цій фабриці під відомими брендами контрафактна продукція розповсюджується за допомогою численних каналів і груп у месенджерах. Зокрема у відкритих оголошеннях, зазначається місцезнаходження фабрики і навіть те, що продукція являється безакцизною (нагадаю, в Україні діє заборона на продаж безакцизної алкогольної та тютюнової продукції, окрім продажу у магазинах безмитної торгівлі Duty Free). Проте, на жаль, поки конкретних справ правоохоронними органами відкрито так і не було.

Очевидно, що в останні роки Президент України та Уряд зробили вагомі кроки щодо запобігання незаконній торгівлі тютюном. Тим не менш, все ж спостерігається тенденція, що тіньовий ринок економіки та окремі гравці продовжують існувати незалежно від виснаження бюджету на підтримку армії, економіки і людей, які постраждали через війну. Тому, в цьому контексті варто діяти більш системно, структуровано, прозоро і мати більшу політичну волю, щоб припинити існування тіньового ринку економіки в Україні.

Адже програма розгорнутих реформ в Україні має вирішальне значення не лише для економічних перспектив України та її здатності боротися із незаконною торгівлею, але також є передумовою для успішного та швидкого приєднання до ЄС та членства в Організації економічного співробітництва та розвитку. Оскільки, саме отримання доступу до цих інституцій вважається визнанням того, що економіка країни досягла рівня, що не поступається іншим промислово-розвиненим країнам. І, зокрема, ефективна боротьба з незаконною торгівлею тютюновими виробами, окрім наповнення бюджету, як мінімум на 20 млрд. грн, призведе також до зменшення тіньового сектору економіки, наблизить Україну до ЄС та продемонструє, що корупції та «кришуванню» нелегального бізнесу більше немає місця в новій післявоєнній Україні, відбудованій ще більш прогресивній країні. Тож дуже сподіваюсь, що цього року Україна ще більше активізує свої зусилля в контексті боротьби з тіньовим ринком. Адже, з одного боку, аби існуючий економічний фронт продовжував працювати, правила гри все ж треба вирівнювати, з іншого, аби новий бізнес заходив в країну – та ж рівність правил гри та можливість захистити свої законні інтереси є вкрай важливими.