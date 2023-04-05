Где правительству Украины найти 20 млрд. грн в государственный бюджет во время войны?

Спойлер: деньги под ногами, только правоохранителям нужно приложить больше усилий

Проблема существования нелегального табачного бизнеса искажает честную конкуренцию и представляет большую проблему для страны, ее экономики и, в нашем случае, еще и может замедлять процесс восстановления и восстановления Украины от последствий войны (из-за недополучения средств в бюджет). Ведь, несмотря на все предыдущие усилия, Украина еще остается одним из крупнейших источников нелегальных сигарет, которые контрабандным путем попадают в ЕС.

Табачный комитет Европейского бизнеса Ассоциации регулярно отслеживает изменения доли нелегального рынка в результатах исследования, которое ежеквартально проводит независимая компания КАНТАР Украина.

Так, согласно последним результатам данного исследования, нелегальный рынок табака с 2017 года вырос примерно с 2% от общего потребления табака до 21,9% в 2022 году. Кантар Украина перечисляя 21,9% табачного рынка в денежный эквивалент налоговых поступлений в государственный бюджет, посчитали, что это составляет примерно 20,5 млрд. грн. потерь государственного бюджета за 2022 год и это только по одной табачной индустрии.

Ситуация непростая и, наконец, требует не просто внимания, а активных действий со стороны соответствующих компетентных органов, в частности, правоохранительных. Ведь эффективность борьбы с тенью – один из аспектов, благодаря которому формируется (разрушается ли доверие). Как внутри страны, так и снаружи. Если говорить о табачном рынке, то, безусловно, можно говорить, что тенденция к борьбе началась. Но все же есть но. И в данном контексте великое «но» - необходимость доводить дела до решения и наказания нарушителей.

Итак, несколько кейсов по поводу нелегального рынка.

После остановки, в августе прошлого года, деятельности одного из крупнейших производителей нелегальных табачных изделий городе Желтые Воды, произошло постепенное снижение уровня нелегальной торговли, но, вместе с тем, уменьшилось противодействие правоохранительных органов к другим действующим на территории Украины производителям нелегальных сигарет, которые занимают не меньшую долю рынка и даже частично заняли новую освобожденную от конкурента нишу дешевых сигарет.

6 марта этого года из новостей на сайте Бюро экономической безопасности Украины стало известно об обысках на табачной фабрике во Львовской области. Как отмечается в сообщении БЭБ – «Служебные лица общества подозреваются в незаконном изготовлении, хранении табачных изделий, которые не оклеиваются марками акцизного налога и не отражаются в бухгалтерском, налоговом учетах и без декларирования полученных доходов от их реализации». Однако, к сожалению, как показывает история обысков на фабрике во Львовской области, незаконная деятельность после такого очередного обыска не прекратилась, а производство нелегальных сигарет потом беспрепятственно продолжается, и эти нелегальные сигареты с помощью различных видов транспортных средств (туристических автобусов, БПЛА и даже надувных водных матрасов) предпринимают попытки попасть на рынок ЕС.

Другой интересный кейс, относительно фабрики, которая находится в Ровенской области. По полученной из открытых источников информации, производимая на этой фабрике под известными брендами контрафактная продукция распространяется с помощью многочисленных каналов и групп в мессенджерах. В частности, в открытых объявлениях отмечается местонахождение фабрики и даже то, что продукция является безакцизной (напомню, в Украине действует запрет на продажу безакцизной алкогольной и табачной продукции, кроме продажи в магазинах беспошлинной торговли Duty Free). Однако, к сожалению, пока конкретных дел правоохранительными органами открыто так и не было.

Очевидно, что в последние годы Президент Украины и Правительство сделали веские шаги по предотвращению незаконной торговли табаком. Тем не менее, все же наблюдается тенденция, что теневой рынок экономики и отдельные игроки продолжают существовать вне зависимости от истощения бюджета в поддержку армии, экономики и людей, пострадавших в результате войны. Поэтому в этом контексте следует действовать более системно, структурированно, прозрачно и иметь большую политическую волю, чтобы прекратить существование теневого рынка в Украине.

Ведь программа развернутых реформ в Украине имеет решающее значение не только для экономических перспектив Украины и ее способности бороться с незаконной торговлей, но также является предпосылкой успешного и быстрого присоединения к ЕС и членства в Организации экономического сотрудничества и развития. Поскольку именно получение доступа к этим институтам считается признанием того, что экономика страны достигла уровня, не уступающего другим промышленно развитым странам. И, в частности, эффективная борьба с незаконной торговлей табачными изделиями, кроме наполнения бюджета, как минимум на 20 млрд. грн., приведет также к уменьшению теневого сектора экономики, приблизит Украину к ЕС и продемонстрирует, что коррупции и «крошению» нелегального бизнеса больше нет места в новой послевоенной Украине, построенной еще более прогрессивной стране. Поэтому надеюсь, что в этом году Украина еще больше активизирует свои усилия в контексте борьбы с теневым рынком. Ведь, с одной стороны, чтобы существующий экономический фронт продолжал работать, правила игры все же нужно выравнивать, с другой, чтобы новый бизнес заходил в страну – то же равенство правил игры и возможность защитить свои законные интересы крайне важны.