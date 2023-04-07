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Уряд збільшив вартість марки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби
Кабінет міністрів України під час засідання 7 квітня переглянув у бік зростання розмір плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Про це повідомила пресслужба уряду.
Кабмін відповідною постановою встановив таку плату за одиницю марки акцизного податку:
- для алкогольних напоїв – близько 35 коп;
- для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – близько 16 коп.
Тобто вартість марки акцизного податку для алкогольних напоїв збільшилась на 16 коп. до діючого розміру плати, для тютюнових виробів — на 7 коп.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В уряді пояснюють, що вартість марки акцизного податку вирішили підняти для покриття витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією. Її розмір не переглядали з 2014 року.
Нагадаємо, що в Раді пропонують запровадити електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду. Автори запевняють, що використання QR-коду дозволить не витрачатися на паперові марки та позбутися підробок.
Водночас експерти ЄБА послідовно не підтримують запровадження будь-яких інструментів, спрямованих на облік кожної окремої пляшки алкогольного напою на всіх етапах руху товару.
Джерело фото: ua.depositphotos.com