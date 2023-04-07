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Правительство увеличило стоимость марки акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия
Кабинет министров Украины во время заседания 7 апреля пересмотрел в сторону роста размер платы за марки акцизного налога для алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Кабмин соответствующим постановлением установил такую плату за единицу марки акцизного налога:
- для алкогольных напитков – около 35 коп;
- для табачных изделий, табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТВЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением и жидкостей, используемых в электронных сигаретах – около 16 коп.
То есть стоимость марки акцизного налога для алкогольных напитков увеличилась на 16 коп. до действующего размера платы, для табачных изделий – на 7 коп.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В правительстве объясняют, что стоимость марки акцизного налога решили поднять для покрытия расходов, связанных с их производством, хранением и реализацией. Ее размер не пересматривали с 2014 года.
Напомним, что в Раде предлагают ввести электронную марку акцизного налога в виде QR-кода. Авторы уверяют, что использование QR-кода позволит не тратиться на бумажные марки и избавиться от подделок.
В то же время, эксперты ЕБА последовательно не поддерживают внедрение каких-либо инструментов, направленных на учет каждой отдельной бутылки алкогольного напитка на всех этапах товародвижения.
Источник фото: ua.depositphotos.com