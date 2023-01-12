Рада приняла за основу законопроект об электронной акцизной марке: чем именно недоволен бизнес

Верховная Рада намерена ввести в Украине электронную марку акцизного налога. За принятие в первом чтении соответствующего законопроекта №8286 проголосовало 242 депутата, при этом еще 29 нардепов воздержались (из них 17 – из фракции "Европейская солидарность", не давшей ни одного голоса "за").

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Электронная акцизная марка определена как уникальный графический элемент - двумерный штрих-код быстрого реагирования (QR-код), который наносится на пачку (единичную упаковку) табачного изделия или бутылку (единичную упаковку) с алкогольными напитками или емкости (единичные упаковки) с жидкостью, использующейся в электронных сигаретах.

Марка должна содержать информацию о производителе или импортере товара, месте производства, хранении, отгрузке или торговли товаром, оборудовании для производства (для табачных изделий), виде продукции, коде товара согласно УКТ ВЭД, собственном наименовании и характеристиках товара, сумме уплаченного акцизного налога, режиме налогообложения и так далее.

Законопроектом также устанавливается генерация и применение группового идентификатора электронных марок, содержащего информацию обо всех единичных электронных марках, нанесенных на групповые транспортные упаковки подакцизных товаров; а также порядок активации и деактивации электронных марок. Эмитентом электронных марок станет Государственная налоговая служба.

Документ предусматривает введение электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет, которая должна состоять из электронного кабинета пользователя и реестра акцизных электронных документов.

Для компаний, производящих, импортирующих или торгующих указанными товарами, предусмотрена обязательность регистрации в данной электронной системе. После регистрации производитель и/или импортер получат статус экономического оператора, а субъект, осуществляющий транспортировку – перевозчика. При перевозке подакцизных товаров нужно будет формировать в реестре акцизный электронный документ, состоящий из транспортной, налоговой и акцизной частей.

При этом отмена маркировки обычными марками акцизного налога алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет и, соответственно, введение электронной системы в полном объеме предусмотрено с 1 января 2025 года.

Кроме того, 231 голосом парламент принял за основу и связанный законопроект №8287, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законы в связи с введением электронного отслеживания оборота алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет.

Отметим, что на такие решения Рады негативно отреагировали в Европейской Бизнес Ассоциации. Как говорится в ее сообщении, эксперты ЕБА последовательно не поддерживают внедрение каких-либо инструментов, направленных на учет каждой отдельной бутылки алкогольного напитка на всех этапах товародвижения.

"Такая позиция бизнеса основывается на особенностях рынка импортных алкогольных напитков, поскольку компании работают с партиями товара, а не каждой отдельной бутылкой. Следовательно, отслеживание в цепи поставок каждой бутылки потребует значительного дополнительного ресурса – как человеческого, так и финансового", - констатируют в ассоциации.

Такой подход к учету называют и не в полной мере обоснованным, учитывая действующую систему авансовой уплаты акцизного налога на подакцизные товары в Украине.

"К тому же бизнес убежден, что украинская электронная система контроля за оборотом подакцизных товаров должна ориентироваться на практики, реализованные в европейской Excise Movement and Control System, а не заимствовать элементы и подходы российской Единой государственной автоматизированной информационной системы, которая по своей природе является чрезвычайно обременительной в финансовом, операционном и техническом плане", - указывают в ЕБА.

Там говорят, что бутылочный учет потребует переоснащения технических мощностей на предприятиях: по предварительным расчетам участников отраслевого комитета ассоциации, дополнительные минимальные затраты импортеров алкогольных напитков от внедрения бутылочного учета составят от 3 до 4 гривен на каждую бутылку, что в пересчете на год только для компаний-членов ЕБА составит около 260 миллионов гривен.

Кроме того, потенциально возрастут в 8 раз складские расходы, а время приема товара – в 60 раз. По оценкам бизнеса, затраты на доработку программного обеспечения, необходимого для перехода на работу с бутылками, составят сотни тысяч долларов для одной компании. Кроме того, значительная финансовая нагрузка также прогнозируется и для субъектов розничной торговли.

"Так что предложенные изменения создадут существенную финансовую, операционную и логистическую нагрузку на легальных операторов рынка в то время, как компании и так страдают от последствий войны в Украине и пытаются обеспечить бесперебойную работу в условиях отсутствия электроснабжения, снижения потребительского спроса, нехватки персонала", - подчеркивают в ассоциации.

Требования по бутыльному учету могут привести к повышению стоимости продукции и, как следствие, к уменьшению товарооборота таких компаний и их налоговых отчислений в бюджет, резюмируют в ЕБА.

Кроме того, там прогнозируют, что рост цен на продукцию легальных операторов рынка фактически увеличит разрыв между ценой легальной и нелегальной продукции, что будет способствовать обороту нелегального алкоголя в Украине.

В ЕБА говорят, что в целом поддерживают идею отмены в перспективе акцизных марок для алкогольных напитков и упрощения или перевода отчетности по ним в электронный вид.

"Однако текущая инициатива, изложенная в законопроектах №8286 и №8287 нуждается в основательной доработке в направлении гармонизации с политикой ЕС по противодействию и борьбе с мошенничеством с подакцизными товарами", - отмечается в заявлении.

В ассоциации говорят, что в текущей редакции эти законопроекты не учитывают интересы бизнеса в вопросе борьбы с нелегальной алкопродукцией, а лишь создают необоснованную существенную финансовую и операционную нагрузку на легальных операторов рынка алкогольных напитков, а также чрезмерное регулирование контролирующими органами оборота подакцизных товаров, что порождает дополнительные риски злоупотребления такими органами своими полномочиями.

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