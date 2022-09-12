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В Украине возобновили лицензионный контроль над оборотом алкоголя, табака и топлива
Кабинет министров на заседании 10 сентября принял решение добавить производство и торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, топливом в список бизнесов, которые в условиях военного положения не могут начинать деятельность на принципах декларирования.
Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
"При этом нужно понимать: это не правило, а исключение. Правительство и дальше решительно настроено внедрять политику дерегуляции. Планируем уменьшить количество видов разрешительных документов до пяти", — уточнила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Она пояснила, что правительство намерено лишь усилить контроль над оборотом высоколиквидных подакцизных товаров, имеющих стратегическое значение для государства – спирт и горючее, и товаров, которые оказывают вредное влияние при потреблении, в частности табака и алкоголя.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Теперь предприниматели, занимающиеся деятельностью в сфере производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, зерновым дистиллятом, биоэтанолом, а также производства и торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, не могут приступать к работе на принципах декларирования.
Отметим, что с начала широкомасштабного вторжения РФ правительство перевело более 500 разрешительных процедур на декларативный принцип.
Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил законопроект об упрощении разрешительных процедур для получения права на землю и для начала строительства при реализации проектов, направленных на восстановление экономики.
Так, во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели, реализующие проекты, входящие в Перечень проектов восстановления экономики, получают максимально благоприятные условия для инвестирования.