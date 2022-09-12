В Україні поновили ліцензійний контроль над обігом алкоголю, тютюну та палива

Кабінет міністрів на засіданні 10 вересня прийняв рішення додати виробництво та торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, паливом до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на принципах декларування.

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Про це 12 вересня повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"При цьому потрібно розуміти: це не правило, а виняток. Уряд і надалі рішуче налаштований впроваджувати політику дерегуляції. Плануємо зменшити кількість видів дозвільних документів до п’яти", — уточнила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона пояснила, що уряд має на меті лише посилити контроль над обігом високоліквідних підакцизних товарів, що мають стратегічне значення для держави, – спирт та пальне, та товарів, які мають шкідливий вплив при споживанні, зокрема тютюну та алкоголю.

Тепер підприємці, що займаються діяльністю у сфері виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом, а також виробництва і торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, не можуть розпочинати роботу на принципах декларування.

Зазначимо, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ уряд перевів понад 500 дозвільних процедур на декларативний принцип.

Раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив законопроект про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю і для початку будівництва при реалізації проектів, спрямованих на відновлення економіки.

Так, під час дії воєнного стану та у відбудовний період підприємці, які реалізують проекти, що входять до Переліку проектів відновлення економіки, отримують максимально сприятливі умови для інвестування.