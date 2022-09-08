Через нові вимоги до графіку роботи київські ресторатори втрачають до 20% виторгу

В Києві заклади, що мали алкоголь у меню, отримують до 50% від прибутку загалом саме у вечірній час. Тому скорочення роботи на одну годину, чого вимагає рішення Ради оборони Києва, призвете до падіння виторгу в середньому на 20%.

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Про це повідомила генеральний директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова, передає UBR.

Уточнюємо, що в Києві з 1 вересня заклади громадського харчування мають закриватися не пізніше 22:00.

Насонова вважає, що скорочення робочого дня не вплине на дохід кав'ярень та закладів швидкого харчування. В першу чергу дохід впаде в тих, хто заробляв більше грошей в вечірній час.

"Щоб ресторан зміг закритися о 22:00, потрібно перестати приймати замовлення на кухні з 21:00. Про повноцінну вечерю з алкоголем вже не йдеться. Багато моїх знайомих рестораторів кажуть, що гості стали рідше приходити до них на вечерю, нарікаючи, що їхнє замовлення можуть не встигнути прийняти, приготувати або вони не встигнуть доїсти до комендантської години", – резюмувала гендиректор компанії "Ресторанний консалтинг".

Дохід закладів, що мають в меню алкоголь, різниться протягом дня. Зранку вони заробляють 10-20% від загального виторгу за день, в обід — 30–40%; ввечері– близько 50%.

"Спроби розпочати роботу раніше у першій половині дня, щоб відшкодувати фінансові втрати від непрацюючої вечірньої години, не будуть результативними", – додала Насонова.

Раніше вона повідомляла, що з 24 лютого по початок вересня в України припинили роботу близько 7 тисяч ресторанів та кафе, але відкрилося понад 2 тис нових закладів.