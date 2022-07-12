Фастфуд-мережа Hesburger відновлює роботу частини ресторанів в Україні

Мережа закладів швидкого харчування Hesburger відновлює роботу чотирьох з семи своїх ресторанів в Україні (усі вони розташовані в Києві та Київській області). Як ідеться в повідомленні компанії, перші чотири ресторани буде відкрито в липні, а інші три відкриються пізніше, в серпні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ми провели бесіду з менеджерами кожного ресторану та керівництвом мережі в Україні. Українці хочуть якомога швидше повернутися до звичайного життя. Саме тому ми ухвалили рішення відкрити ресторани на прохання менеджерів наших закладів. За словами наших співробітників, місцеві клієнти також сподіваються і очікують, що ресторани відкриються", – заявив генеральний директор Hesburger Карі Салмела.

При цьому він підкреслив, що безпека клієнтів та співробітників має першочергове значення, і компанія пильно слідкує за ситуацією в Україні і тримає зв'язок з менеджерами ресторанів, щоб за необхідності переглянути рішення щодо роботи закладів.

У Hesburger при цьому зазначають, що протягом всього часу не припиняли виплату заробітної плати всім працівникам в Україні, хоча ресторани й були закриті через війну.

Компанія також безкоштовно здійснювала передачу їжі дитячим будинкам, будинкам для літніх людей, працівникам соціальної допомоги та українським військовим, а доставка їжі координувалася через місцеві благодійні організації.

Зазначимо, що у області Hesburger має п'ять закладів, зокрема в Ірпіні (Шевченка, 6), Вишневому (Святошинська, 28-А), Броварах (Київська, 8), Борисполі (Київський шлях, 64) та селі Щасливе на Борсипільській трасі (Героїв Майдану, 2-А). В столиці мережа наразі має два ресторани - обидва на лівому березі (Здолбунівська, 7-Г та Попудренка, 1).

Нагадаємо при цьому, що в Україні готується до відновлення роботи й велика фастфуд-мережа McDonald's. Натомість інша популярна мережа KFC продовжує працювати в Україні, незважаючи на війну: зокрема, відновила з початку червня роботу принаймні семи ресторанів у Києві та двох у Дніпрі, а наприкінці травня відкрила заклад у Житомирі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com