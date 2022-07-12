Фастфуд-сеть Hesburger возобновляет работу части ресторанов в Украине

Сеть заведений быстрого питания Hesburger возобновляет работу четырех из семи ресторанов в Украине (все они расположены в Киеве и Киевской области). Как говорится в сообщении компании, первые четыре ресторана будут открыты в июле, а остальные три откроются позже, в августе.

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"Мы провели беседу с менеджерами каждого ресторана и руководством сети в Украине. Украинцы хотят как можно скорее вернуться к обычной жизни. Именно поэтому мы приняли решение открыть рестораны по просьбам менеджеров наших заведений. По словам наших сотрудников, местные клиенты также надеются и ожидают, что рестораны откроются", – заявил генеральный директор Hesburger Кари Салмела.

При этом он подчеркнул, что безопасность клиентов и сотрудников имеет первостепенное значение, и компания внимательно следит за ситуацией в Украине и держит связь с менеджерами ресторанов, чтобы при необходимости пересмотреть решение о работе заведений.

В Hesburger отмечают, что в течение всего времени не прекращали выплату заработной платы всем работникам в Украине, хотя рестораны и были закрыты из-за войны.

Компания также бесплатно осуществляла передачу пищи детским домам, домам престарелых, работникам социальной помощи и украинским военным, а доставка еды координировалась через местные благотворительные организации.

Отметим, что в области у Hesburger есть пять заведений, в частности в Ирпене (Шевченко, 6), Вишневом (Святошинская, 28-А), Броварах (Киевская, 8), Борисполе (Киевский шлях, 64) и селе Счастливое на Борсипольской трассе (Героев Майдана, 2-А). В столице у сети сейчас два ресторана - оба на левом берегу (Здолбуновская, 7-Г и Попудренко, 1).

Напомним, что в Украине готовится к возобновлению работы и крупная фастфуд-сеть McDonald's. Другая популярная сеть KFC продолжает работать в Украине, несмотря на войну: в частности, возобновила с начала июня работу по крайней мере семи ресторанов в Киеве и двух в Днепре, а в конце мая открыла заведение в Житомире.

Источник фото: ua.depositphotos.com