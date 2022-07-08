"Год был неурожайным": в российской пародии на McDonald’s не будет картофеля фри

В российской сети ресторанов фастфуда "Вкусно и точка", которая пришла на замену McDonald’s, в меню не будет картофеля фри. В компании объяснили это тем, что в стране просто нет картофеля нужного сорта в достаточном объеме. Об этом сообщают росСМИ.

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"В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России", — рассказали в сети.

Во "Вкусно и точка" считают, что другие российские рестораны могут столкнутся с аналогичными трудностями. Сеть намерена попытаться решить проблему до начала 2023 года и отмечает, что, возможно в отдельных заведениях картофель фри появится в течение 2022-го.

Напомним, в марте McDonald's закрыл все свои 850 ресторанов на территории России из-за вторжения российских войск в Украину. При этом сеть продолжила платить зарплату 62 тысячам российских работников.

Но уже в мае компания продала свой российский бизнеса и окончательно ушла из РФ.