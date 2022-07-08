"Рік був неврожайним": у російській пародії на McDonald's не буде картоплі фрі

У російській мережі ресторанів фастфуду "Смачно і крапка", яка прийшла на заміну McDonald's, у меню не буде картоплі фрі. У компанії пояснили це тим, що в країні просто немає картоплі потрібного сорту в достатньому обсязі. Про це повідомляють росЗМІ.

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"Протягом останніх 8 років компанія орієнтувалася на російських постачальників та закуповувала продукти у них. Крім того, став неможливий імпорт із ринків, які могли б стати тимчасовими постачальниками картоплі для підприємств у Росії", - розповіли в мережі.

У "Смачно і крапка" вважають, що інші російські ресторани можуть зіткнутися з аналогічними труднощами. Мережа має намір спробувати вирішити проблему до початку 2023 року і зазначає, що, можливо, в окремих закладах картопля фрі з'явиться протягом 2022-го.

Нагадаємо, у березні McDonald's закрив усі свої 850 ресторанів на території Росії через вторгнення російських військ до України. Мережа продовжила платити зарплату 62 тисячам російських працівників.

Але вже у травні компанія продала свій російський бізнес і остаточно пішла з РФ.